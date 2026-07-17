İstanbul'da konut fiyatları dolar bazında tarihi zirvede
İstanbul'da konut fiyatı metrekare başına ortalama 1920 dolara yükselerek tarihi zirveyi gördü. Önceki rekor 2023'ün 2. çeyreğinde 1879 dolar olarak kayıtlara geçmişti. Başkent Ankara'da üst üste 9. kez dolar bazında fiyatta rekor kırıldı
TCMB'nin yayımladığı 2026'nın ikinci çeyrek verilerine göre İstanbul ve Ankara'da ortalama konut metrekare fiyatları dolar bazında tarihi zirvelerine ulaşırken, Türkiye geneli ve İzmir'de ise fiyatlar 2023'te görülen rekor seviyeye yaklaştı.
İstanbul'da ortalama konut metrekare fiyatı 1.920 dolar ile serinin en yüksek seviyesine çıktı. Ankara'da ortalama 1.040 dolar ile yeni zirve görüldü. Başkent 9 çeyrektir dolar bazlı fiyatta rekor kırıyor.
Verilere göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 2026'nın ikinci çeyreğinde 1.141 dolar olarak hesaplandı. Bu seviye, 2023'ün ikinci çeyreğinde görülen yaklaşık 1.195 dolarlık tarihi zirveye yaklaştı. İzmir'de ise 1243 dolar ile 2023'teki 1255 dolarlık zirveye yakın bir sonuç ortaya çıktı.
İstanbul, Türkiye ortalamasından belirgin şekilde ayrışmayı sürdürdü. Kentte metrekare fiyatı ülke ortalamasının yaklaşık yüzde 68 üzerinde gerçekleşti. İzmir de Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken, Ankara ise ülke ortalamasının altında kalmayı sürdürdü.