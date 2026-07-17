Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.011,03 %-1,69
        DOLAR 47,1647 %0,15
        EURO 53,9670 %0,03
        GRAM ALTIN 6.058,45 %0,61
        FAİZ 41,10 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 84,22 %0,10
        BITCOIN 62.894,00 %-1,85
        GBP/TRY 63,4053 %-0,33
        EUR/USD 1,1439 %-0,03
        BRENT 85,32 %1,29
        ÇEYREK ALTIN 9.905,14 %0,61
        Haberler Ekonomi Emlak Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı

        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı

        Konut Fiyat Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,8 oranında azaldı. Konutta son 28 ayın 27'sinde reel düşüş yaşandı. Türkiye'de ortalama konut fiyatı, yılın 2. çeyreği itibariyle 5 milyon 188 bin 590 TL'ye yükseldi

        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı

        TCMB, haziran ayına dair Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini açıkladı.

        Konut Fiyat Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,8 oranında azaldı. Konutta son 28 ayın 27'sinde reel düşüş yaşandı.

        .png
        .png
        .png
        .png

        ORTALAMA KONUT FİYATI 5 MİLYONU AŞTI

        Türkiye'de yılın 2. çeyreğinde 100 metrekareli ortalama konut fiyatı 5 milyon 188 bin 590 TL'ye yükseldi. İstanbul'da ortalama fiyat 8 milyon 730 bin 100 TL, İzmir'de 5 milyon 648 bin 160 TL, Ankara'da ise 4 milyon 727 bin 640 oldu.

        YENİ KİRACI ENDEKSİNDE GERİLEME

        Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında arttı. YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,2 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 2,2 oranında azaldı.

        .png
        .png

        ORTALAMA KİRA 25 BİN 863 TL

        Konut birim fiyatları incelendiğinde ise Türkiye'de 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 25 bin 863 TL'ye yükseldi. İstanbul'da ortalama kira 44 bin 33 TL, İzmir'de 28 bin 540 TL, Ankara'da ise 23 bin 921 TL oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 12 Temmuz 2026 (Özgür Özel Parti Kursa Kaç Vekil Gider?)

        CHP'de değişim tartışmaları yeniden siyasetin merkezinde. Parti yönetiminde yaşanan gelişmeler, kurultay süreci, olası ihraç kararları ve kulislerde konuşulan yeni yol haritası, Ankara'da en çok tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Özgür Özel'in "çok yakında" açıklaması hangi adımların habercis...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Aileden 'diatom' testi başvurusu
        Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Aileden 'diatom' testi başvurusu
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Filmlerdeki robot dövüşleri gerçek oldu
        Filmlerdeki robot dövüşleri gerçek oldu
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        Çocuklar gibi eğlendi
        Çocuklar gibi eğlendi
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Önce elini öptüler, sonra buzluktaki altınları alıp kaçtılar
        Önce elini öptüler, sonra buzluktaki altınları alıp kaçtılar
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!