Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı

TCMB, haziran ayına dair Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,8 oranında azaldı. Konutta son 28 ayın 27'sinde reel düşüş yaşandı.

.png

.png

ORTALAMA KONUT FİYATI 5 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de yılın 2. çeyreğinde 100 metrekareli ortalama konut fiyatı 5 milyon 188 bin 590 TL'ye yükseldi. İstanbul'da ortalama fiyat 8 milyon 730 bin 100 TL, İzmir'de 5 milyon 648 bin 160 TL, Ankara'da ise 4 milyon 727 bin 640 oldu.

YENİ KİRACI ENDEKSİNDE GERİLEME

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında arttı. YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,2 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 2,2 oranında azaldı.

.png

ORTALAMA KİRA 25 BİN 863 TL

Konut birim fiyatları incelendiğinde ise Türkiye'de 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 25 bin 863 TL'ye yükseldi. İstanbul'da ortalama kira 44 bin 33 TL, İzmir'de 28 bin 540 TL, Ankara'da ise 23 bin 921 TL oldu.