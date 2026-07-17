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        Haberler Keşfet Haluk Levent'e dijital jürinin tepkisi

        Haluk Levent'e dijital jürinin tepkisi

        Sosyal medyanın kanaat önderi olarak görülen kişilerin itibarının hukuki süreçle birlikte yerle bir edebilen bir dijital nabız merkezi olduğu Haluk Levent ile de gözler önüne serildi. Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik hukuki süreç, toplumun güven odaklı bağlılığının, hukuki süreçle nasıl bir takipçi erimesine dönüştüğüne iyi bir örnek teşkil ediyor

        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 08:11 Güncelleme:
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        Dijital jürinin tepkisi

        Sosyal medya, günümüzde yalnızca bireylerin günlük yaşantılarını paylaştığı bir iletişim mecrası olmanın yanı sıra; kanaat önderleri olarak görülen kişilerin toplumsal karşılıklarını test eden büyük bir dijital nabız mekanizması olma özelliğine sahip. Bu mecrada başarılar, hayır işleri ve toplumsal katkılar kadar, özellikle kriz anlarındaki refleksler ve hukuki süreçler de mercek altına alınıyor. İtibarın sınavdan geçtiği bu zamanlarda kişiye duyulan hayranlığın hukuki süreçle nasıl bir anda yıkıldığı net bir şekilde görülebiliyor.

        Temsili fotoğraf
        Temsili fotoğraf

        DİJİTAL İTİBAR VE KRİZ YÖNETİMİ

        Dijital itibar, yıllar süren bir emekle inşa edilirken, bir kriz anında saniyeler içinde yerle bir olma riski taşıyor. Çünkü sosyal medya kullanıcıları, sadece birer salt takipçi değil, aynı zamanda yargılayıcı, sorgulayıcı ve hızla pozisyon alan dijital jüri olma özelliğine sahip.

        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı Haberi Görüntüle

        AHBAP VE HUKUKİ SÜRECİN DİJİTAL YANSIMALARI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Sulh ceza hakimliği, tarafından tutuklanmasına karar verilen Haluk Levent, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki cezaevine gönderildi. Levent'in tutuklanmasının ardından dijital dünyada uğradığı güven erozyonu literatüre geçecek nitelikte.

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        RÜZGÂR TERSİNE DÖNDÜ

        Hukuki süreç öncesinde en güvenilen kişi olarak değerlendirilen Haluk Levent için rüzgârın nasıl tersine döndüğü sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Bu durum, toplumun bir kanaat önderi olarak gördüğü kişiye duyduğu güven odaklı bağlılığın, bir hukuki gelişmeyle oldukça hızlı bir reaksiyona dönüşebileceğini gözler önüne serdi. Levent'in tutuklanmasının hemen ardından yaşadığı takipçi kaybı, bunun somut bir göstergesi oldu. Haluk Levent'in yaşadığı takipçi kaybı, kanaat önderi olarak görülen kişiler için güvenin, sermayeden çok daha değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

        SAATLER İÇİNDE DÜŞTÜ

        Haluk Levent, görsel ağırlıklı ve kişisel etkileşimin daha yoğun olduğu Instagram'da yaklaşık 400 bin takipçi kaybına uğradı. Takipçi sayısındaki saatler içinde gerçekleşen bu ani düşüş, Levent'in kişisel marka algısının doğrudan derin bir darbe aldığını gösterdi. Yaklaşık 300 bin takipçi kaybının gerçekleştiği X’te de kullanıcılar, tepkilerini çok daha hızlı ve sert bir şekilde takibi bırakarak gösterdi.

        HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

        Bu kapsamda, AHBAP Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

        Yürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

        Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

        Haluk Levent'in yanı sıra 13 şüpheli daha tutuklanırken, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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        #Haluk Levent tutuklandı
        #Ahbap Derneği
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