Haluk Levent'e dijital jürinin tepkisi

Sosyal medya, günümüzde yalnızca bireylerin günlük yaşantılarını paylaştığı bir iletişim mecrası olmanın yanı sıra; kanaat önderleri olarak görülen kişilerin toplumsal karşılıklarını test eden büyük bir dijital nabız mekanizması olma özelliğine sahip. Bu mecrada başarılar, hayır işleri ve toplumsal katkılar kadar, özellikle kriz anlarındaki refleksler ve hukuki süreçler de mercek altına alınıyor. İtibarın sınavdan geçtiği bu zamanlarda kişiye duyulan hayranlığın hukuki süreçle nasıl bir anda yıkıldığı net bir şekilde görülebiliyor.

Temsili fotoğraf

DİJİTAL İTİBAR VE KRİZ YÖNETİMİ

Dijital itibar, yıllar süren bir emekle inşa edilirken, bir kriz anında saniyeler içinde yerle bir olma riski taşıyor. Çünkü sosyal medya kullanıcıları, sadece birer salt takipçi değil, aynı zamanda yargılayıcı, sorgulayıcı ve hızla pozisyon alan dijital jüri olma özelliğine sahip.

Haluk Levent tutuklandı Haberi Görüntüle

AHBAP VE HUKUKİ SÜRECİN DİJİTAL YANSIMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Sulh ceza hakimliği, tarafından tutuklanmasına karar verilen Haluk Levent, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki cezaevine gönderildi. Levent'in tutuklanmasının ardından dijital dünyada uğradığı güven erozyonu literatüre geçecek nitelikte.

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RÜZGÂR TERSİNE DÖNDÜ

Hukuki süreç öncesinde en güvenilen kişi olarak değerlendirilen Haluk Levent için rüzgârın nasıl tersine döndüğü sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Bu durum, toplumun bir kanaat önderi olarak gördüğü kişiye duyduğu güven odaklı bağlılığın, bir hukuki gelişmeyle oldukça hızlı bir reaksiyona dönüşebileceğini gözler önüne serdi. Levent'in tutuklanmasının hemen ardından yaşadığı takipçi kaybı, bunun somut bir göstergesi oldu. Haluk Levent'in yaşadığı takipçi kaybı, kanaat önderi olarak görülen kişiler için güvenin, sermayeden çok daha değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

SAATLER İÇİNDE DÜŞTÜ

Haluk Levent, görsel ağırlıklı ve kişisel etkileşimin daha yoğun olduğu Instagram'da yaklaşık 400 bin takipçi kaybına uğradı. Takipçi sayısındaki saatler içinde gerçekleşen bu ani düşüş, Levent'in kişisel marka algısının doğrudan derin bir darbe aldığını gösterdi. Yaklaşık 300 bin takipçi kaybının gerçekleştiği X’te de kullanıcılar, tepkilerini çok daha hızlı ve sert bir şekilde takibi bırakarak gösterdi.