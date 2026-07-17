AB’de çalışma ömrü 37,5 yıla çıktı

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT), 15 yaşındaki bir kişinin yaşamı boyunca işgücü piyasasında yer almasının beklendiği yıl sayısını ifade eden çalışma ömrü süresine ilişkin 2025 yılı istatistiklerini açıkladı. EUROSTAT’a göre, 2025 yılında Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede ortalama çalışma ömrü 37,5 yıl ölçüldü. Bu süre erkekler için 39,5 yıl, kadınlar için 35,4 yıl hesaplandı.

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AB’de ortalama çalışma ömrü 2016 yılında 35,2 yıl iken 2019 yılında 35,9 yıla çıkmış ancak 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle 35,6 yıla düşmüştü. 2020’deki bu düşüşe rağmen son 10 yılda ortalama çalışma ömrü istikrarlı bir şekilde artarak 2,3 yıl uzadı.

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AB ülkelerinde erkeklerin kadınlardan daha uzun süre çalışması beklenmesine rağmen, kadınların işgücü piyasasına katılımının artması sayesinde cinsiyet farkı azaldı. 2016 yılında erkekler için tahmini çalışma ömrü süresi 37,6 yıl iken kadınlar için 32,6 yıl oldu. On yıllık dönemde ortalama çalışma süresi erkeklerde 1,9 yıl artarken, kadınlardaki artış 2,8 yıl oldu. Bunun sonucunda kadın ve erkeklerin ortalama çalışma ömrü arasında 2016 yılında 5 yıl fark varken, 2025 yılında bu fark 4,1 yıla geriledi.

EN UZUN ÇALIŞMA ÖMRÜ HOLLANDA’DA

AB üyesi ülkeler arasında en uzun çalışma ömrü 44 yıl ile Hollanda’da hesaplandı. Bu ülkeyi İsveç (43,1 yıl), Danimarka (42,6 yıl), Estonya (41,5 yıl) izledi.

AB üyesi ülkeler arasında en kısa çalışma ömrü süreleri Romanya (32,7 yıl), (İtalya (33 yıl), Bulgaristan (34,6 yıl), Hırvatistan (35,1 yıl) ve Yunanistan (35,3) gibi Güney Avrupa ülkelerinde ölçüldü.

ÇALIŞMA ÖMRÜ TÜM ÜLKELERDE UZADI

2016 – 2025 yıllarını kapsayan on yıllık dönemde tüm AB ülkelerinde beklenen çalışma süresi arttı. En yüksek artış Malta (4,9 yıl), Macaristan (4,2 yıl), İrlanda (4,2 yıl) ve Hollanda’da (4,1 yıl) kaydedildi.

Malta’da çalışma ömrü 2016 yılında AB ortalamasının altında iken kadınların çalışma süresinde 7,8 yıllık artış dolayısıyla 2025 yılında AB ortalamasının üzerine çıktı.

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Romanya, İspanya, İtalya, Almanya ve Avusturya’da beklenen çalışma süresindeki artışlar 2 yıl ve altında kaldı.

On yıllık dönemde AB ülkelerinin çoğunda kadınların çalışma hayatının süresi erkeklere göre daha fazla arttı.

ÜÇ ÜLKEDE KADINLARIN ÇALIŞMA ÖMRÜ ERKEKLERDEN UZUN

AB üyesi ülkelerde genel olarak erkeklerin çalışma ömrü kadınlardan daha uzun. Ancak Litvanya, Letonya ve Estonya’da kadınların çalışma ömrü erkeklerden daha uzun seyrediyor. Çalışma ömrü Litvanya’da erkeklerde 38,0, kadınlarda 39,3 yıl; Letonya’da erkeklerde 37,7, kadınlarda 38,6 yıl; Estonya’da erkeklerde 41,1, kadınlarda ise 41,8 yıl seviyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA ÖMRÜ 1,9 YIL UZADI

Çalışma ömrü on yıllık dönemde AB ülkelerinde 2,3 yıl uzarken, Türkiye’de 1,9 yıl uzadı. Türkiye’de 2016 yılında 28,5 yıl olan ortalama çalışma ömrü 2025 yılında 30,4 yıla çıktı.

Erkeklerde çalışma ömrü 0,9 yıl artarak 38,6 yıldan 39,5 yıla, kadınlarda çalışma ömrü ise 2,9 yıl artarak 17,8 yıldan 20,7 yıla yükseldi.

Türkiye ortalama çalışma ömrü süresinde gerek AB üyesi, gerekse aday ülkeler içinde en son sırada yer alıyor.