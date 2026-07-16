Beşiktaş'ta Leandro Trossard şöleni: 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!

SERDAL ADALI: TROSSARD'IN BEŞİKTAŞLILARI MUTLU EDECEĞİNDEN EMİNİM

Törende konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Bu güzel akşamda stadımızı hınca hınç doldurarak sevincimize ortak olan büyük Beşiktaş taraftarı, bizleri ekranları başında takip eden büyük Beşiktaş ailesi, bugün burada dünyanın en önemli oyuncularından birine daha şanlı Beşiktaş formasını giydiriyor, tarihi anlara birlikte şahitlik ediyoruz. Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda Beşiktaş’ın hedeflediği başarıların, camia olarak ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir. Aynı zamanda bütün Beşiktaşlıların bilmesini istiyorum ki biz Beşiktaşımıza sadece büyük bir futbolcu transfer etmedik. Aynı zamanda çok büyük hedefleri olan, her koşulda en iyi şekilde mücadele eden, savaşan, kazanan büyük bir karakter kazandırdık. Kendisi, transferi sürecinde bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken, Bizim hedeflerimizi, bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı tercih etti. Beşiktaş da kendisine daha şimdiden büyük bir saygı, sevgi ve güven duyuyor. Taraftarımızın sevgi gösterileri, bugün yaşadığımız bu coşku ve sevinç, yaşayacağımız daha büyük mutlulukların habercisi. Leandro Trossard’ın camiamızın beklentilerini karşılayacağından, Beşiktaşlıları mutlu edeceğinden eminim. Beşiktaşımızın layık olduğu kupaları, şampiyonlukları birlikte kazanmayı diliyorum. Leandro’nun daha önce oynadığı bütün kulüplerde olduğu gibi Beşiktaş’ta da sembol olacağına, Beşiktaşlıların onu çok seveceğine, taraftarımızın da ona ve takımımıza her zaman destek olacağına inanıyorum. Her imzada kendimize aynı soruyu sorduk; "Bu isim yıllar sonra bir Beşiktaşlı çocuğun ‘iyi ki gelmiş’ diyeceği bir isim mi? Takdir sizlerin.. Başarının anahtarı birlik beraberliktir. Bu kelimeleri duymaktan yorulduk, biliyorum. Ancak belirtmek isterim ki gerçek birlik, hep aynı fikirde olmak değildir. Gerçek birlik, farklı sesler olsa bile aynı hedefe yürümektir. En zor günde bile ‘bu işi birlikte başaracağız’ diyebilmektir. Şimdi sıra taraftarımızın desteğinde. Bu destek sorgusuz alkış değil, koyduğumuz vizyona inanmak ve omuz vermektir. Leandro Trossard’a evine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.