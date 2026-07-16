Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu

100 yaşına giren Ali dedeye doğum günü kutlaması

Amasya'da 100 yaşına giren Ali dede için çocukları ve torunları sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Pasta kesilen kutlamada konuklara, yıllardır kasaplık yapan asırlık çınarın en sevdiği yemek olan kavurma ikram edildi. (İHA)