Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek

İstanbul’da ve Marmara Bölgesi genelinde gelecek 5 gün yağış görünmüyor, Trakya çevresinde yerel olarak kısa süreli yağış geçişleri görülebilir.

Gündüz sıcaklıkları İstanbul ve Bursa çevresinde 30 ila 34°C’lerde seyrediyor. Geçtiğimiz haftadan daha sıcak bir hafta oluyor. Kocaeli-Sakarya çevresinde termometre gölgede yer yer 35°C’ye ulaşıyor. 22-23 Temmuz tarihinden itibaren Marmara ve Karadeniz yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine girebilir. Fakat bu tahmindeki soğuk hava, beklentinin altında kalabilir. Yağışlar ise gelecek hafta özellikle kuzey bölgelerde şiddetli olabilir, önce 40°C’lere çıkan sıcaklıklar, ardından olası 22-25°C arasındaki serin hava karşılaşması ile kuvvetli hava olayları yaşanma ihtimali var. Bu durumu ve hava tahminlerini İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Samsun, Tokat çevresi için 22-27 Temmuz arası yakından takip etmekte yarar var.

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Ankara’da ve İç Anadolu genelinde bu hafta sonu sıcaklıklar 3-4°C kadar yükselecek görünüyor. Başkentte bugün 29°C kalabilen gölge alanlarda termometre, hafta sonu 33°C’lere çıkabilir. Ankara’da gelecek 5-6 gün daha yağmur beklenmiyor, 23-24 Temmuz sonrası ise Marmara’yı etkilemesi muhtemel serin hava, Ankara çevresinde de sıcaklıkları düşürebilir.

Doğu ve Güneydoğu genelinde hava güneşli ve sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 6°C üzerinde seyrediyor. Güneydoğudaki yüksek sıcaklıklara dikkat edilmeli, gündüz gölge alanlar dahi 43°C’ye kadar ulaşabiliyor.

Akdeniz kıyılarında da hava güneşli seyredecek, hafta sonu Adana’nın iç ve kuzey kesimleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yağmur görülebilir. Kıyılarda sıcaklıklar 33 ila 38°C’lerde seyrediyor.

Karadeniz’in orta ve batı kesimlerinde güneş görülürken, Samsun-Artvin arasındaki tüm kıyılarda hava bulutlu ve yer yer yağmurlu. Doğu Karadeniz açıklarındaki alçak basınç bölgeye düzenli olarak bulut ve yağmur süpürüyor. Bu durum gelecek 7-8 gün boyunca sürebilir. Sıcaklıklar ise yüksek bağıl nem oranları sayesinde olduğundan daha bunaltıcı hissediliyor, 27°C kuru termometre sıcaklığı yaklaşık 35-37°C hissediliyor.

Avrupa’da bugünler yine ateş yükseldi, Fransa ve Almanya dahil çoğu ülkede tarihi bir yaz mevsimi yaşanıyor. Sıcak hava dalgalarının getirdiği soğutma krizi ile uğraşan bu ülkelerde Temmuz ayının son haftası da çok sıcak geçebilir. Türkiye’de ise bazı kıyı merkezler ve Güneydoğu Anadolu hariç, bu yaz mevsim normallerinde ve İstanbul gibi kuzey merkezlerde normallerin altında sıcaklıklarla ilerliyor.

Fakat bu durum orman yangınlarının artmamasını sağlamaya yetmiyor, gündüz aşırı ısınan karalar, yükselici hava hareketi ve dağ-tepe alanlarda oluşan rüzgarlar, yangınların hızla büyümesini sağlıyor. Mevsim yaz olunca kuvvetlenen bu yöresel rüzgarlar nedeniyle çıkan yangınlar çoğunlukla kuzeyden güneye doğru ilerliyor. Gelecek 5 gün daha özellikle Ege’nin tamamı ile Batı Akdeniz rüzgarlı alanda yer alacak. Çanakkale, Balıkesir çevresinden itibaren tüm kıyı Ege ve Antalya çevresi “aşırı yüksek” orman yangını riski altında olacak. Bu duruma uygun davranarak yeşil alanlara, yol kenarlarına asla çöp ya da izmarit gibi cisimler atmayalım. Yangınların yeniden artmaya başladığı o en riskli dönemdeyiz, meteorolojik olarak bu durumu iyileştirecek yağmurlu bir tahminimiz de (güney bölgeler için) maalesef yok. Ağaçlık alanlarda çok dikkatli davrandığımız, sağlıklı bir yaz mevsimi olsun.