ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi. İran basını, Bender Abbas civarının da hedef alındığını aktardı.
Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Keşm Adası yakınlarının ABD güçleri tarafından atılan füzelerle vurulduğu kaydedildi.
ABD ordusunun ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bender Abbas kenti civarı ABD güçleri tarafından yerel saatle 19:20 civarında vuruldu.
Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İRAN'DAN KUVEYT'E SALDIRI
Kuveyt, hava savunma sistemlerinin İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koymak için devreye girdiğini bildirdi.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'ın İHA tehditlerine karşı müdahalede bulunduğu belirtildi.
Patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
Hedef alınan bölgelere veya olası hasar ile can kaybına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
*Fotoğraf: CENTCOM, temsilidir