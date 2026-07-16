Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor

        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor

        ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi. İran basını, Bender Abbas civarının da hedef alındığını aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 18:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor

        Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Keşm Adası yakınlarının ABD güçleri tarafından atılan füzelerle vurulduğu kaydedildi.

        ABD ordusunun ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bender Abbas kenti civarı ABD güçleri tarafından yerel saatle 19:20 civarında vuruldu.

        Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

        İRAN'DAN KUVEYT'E SALDIRI

        Kuveyt, hava savunma sistemlerinin İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koymak için devreye girdiğini bildirdi.

        Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'ın İHA tehditlerine karşı müdahalede bulunduğu belirtildi.

        Patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

        REKLAM

        Hedef alınan bölgelere veya olası hasar ile can kaybına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

        *Fotoğraf: CENTCOM, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 13 Temmuz 2026 ("AHBAP" Soruşturması: "Haluk İçin Borç" Deyip Nereye Harcandı?)

        Siyasetin nabzı CHP'de yaşanan gelişmelerle atmaya devam ediyor. Kurultay süreci nasıl ilerleyecek? Parti içinde konuşulan olası ihraç kararları hangi isimleri kapsayabilir? Yeni parti iddiaları ne kadar gerçekçi ve siyasi kulislerde konuşulan yol haritası nasıl şekilleniyor? CHP'nin önümüzdeki döne...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Zendaya'nın 'yok gibi görünen' makyajı sosyal medyayı büyüledi
        Zendaya'nın 'yok gibi görünen' makyajı sosyal medyayı büyüledi
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz