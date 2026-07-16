Zeki Çelik, Juventus'ta!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer etti.

Roma ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ bek için harekete geçen Torino temsilcisinin, oyuncunun cephesiyle görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Bonservisi elinde bulunan Zeki Çelik, Juventus'a 3+1 yıllık imza attı. Bu imza sonrası Zeki Çelik ile Kenan Yıldız, Juventus'ta birlikte forma giyecek.

ZEKİ ÇELİK'TEN VEDA AÇIKLAMASI

Juventus'a transferi resmileşen Zeki Çelik, Roma'ya şu sözlerle veda etti;

"Roma formasını giymek, bu renkler için savaşmak ve sizlerin önünde sahaya adım atmak benim için her zaman muazzam bir onur ve büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün, hem bir futbolcu hem de bir insan olarak büyümeme yardımcı oldu.

Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Ancak bu kulübü, bu şehri ve hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım. AS Roma'ya başarılarının devamını diliyor ve kulübün hak ettiği her şeye ulaşmasını umuyorum."