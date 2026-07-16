Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verildiğini duyurdu. Adalet Bakan Akın Gürlek, "Yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır" dedi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddiaların tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla, toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirileceği ifade edildi.

Bilirkişi heyetinin; bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin mali kayıtları, banka hesap hareketlerini, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferlerini ve soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri inceleyerek ayrıntılı rapor hazırlayacağı kaydedildi.

Başsavcılık, soruşturmanın hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi esas alınarak, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

BAKAN GÜRLEK: YARDIMSEVERLİK DUYGUSUNU İSTİSMAR EDEN HİÇBİR EYLEM KARŞILIKSIZ BIRAKILMAYACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı, algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneğine ilişkin soruşturmaya dair açıklama yaptı.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından milletin fedakarlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağışın, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanet olduğunu belirten Gürlek, bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesinin, hem kamu vicdanının hem de vatandaşların adalete ve devlete duyduğu güvenin gereği olduğunu vurguladı.

REKLAM

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesinin, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Türk milletinin, dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkanını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millet olduğunu hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine, iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde milletimizin kutsal emanetine ilişkin iddialar hukuk zemininde, bütün yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal dayanışmamızın vazgeçilmez unsurlarıdır.

Ancak hiçbir kişi, kurum veya yapı hukuki denetimin dışında değildir. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı, algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır."