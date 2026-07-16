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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig İşte Süper Lig tarihinde en fazla bonservis ödenen futbolcular!

        İşte Süper Lig tarihinde en fazla bonservis ödenen futbolcular!

        2026-2027 yaz transfer döneminde kulüpler takviyelere resmen başladı. Beşiktaş Leandro Trossard, Fenerbahçe Mason Greenwood, Galatasaray Lesley Ugochukwu ve Trabzonspor ise Aral Şimşir'e ödediği bonservislerle kendi tarihlerinin rekorlarını kırdı. İşte Türk futbolunda çok konuşulan ve lig tarihinde en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        1

        Süper Lig'de her transfer dönemi, takıma dahil edilen futbolcular ve bonservis bedelleri çok konuşulan konular arasında yer aldı.

        2

        Birçok dünya yıldızı ülkemizde top koştururken, performansları da tartışma yarattı.

        3

        İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...

        4

        MOUSSA SOW

        Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        5

        RAUL MEIRELES

        Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        6

        YOUNES BELHANDA

        Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro

        7

        ERNEST MUÇİ

        Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro

        8

        MAURO ICARDI

        PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro

        9

        SEBASTIAN SZYMANSKI

        Dinamo Moskova > Fenerbahçe - 10.7 milyon Euro

        10

        AL MUSRATI

        Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro

        11

        EDERSON

        Manchester City > Fenerbahçe - 11 milyon Euro

        12

        DIEGO CARLOS

        Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro

        13

        SOFYAN AMRABAT

        Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro

        14

        BRUMA

        Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro

        15

        EMMANUEL EMENIKE

        Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro

        16

        MBAYE DIAGNE

        Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro

        17

        ARAL ŞİMŞİR

        Midtjylland > Trabzonspor - 13 milyon Euro

        18

        DANIEL GUIZA

        Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro

        19

        HYEON-GYU OH

        Genk > Beşiktaş - 14 milyon Euro

        20

        NICOLO ZANIOLO

        Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro

        21

        CENGİZ ÜNDER

        Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro

        22

        TAMMY ABRAHAM

        Roma > Beşiktaş - 15 milyon Euro

        23

        VEDAT MURIQI

        Mallorya > Fenerbahçe - 15.5 milyon Euro

        24

        GEDSON FERNANDES

        Benfica > Beşiktaş - 16 milyon Euro

        25

        JARDEL

        Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro

        26

        GABRIEL SARA

        Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro

        27

        DORGELES NENE

        Salzburg > Fenerbahçe - 18 milyon Euro

        28

        EMMANUEL AGBADOU

        Wolverhampton > Beşiktaş - 18 milyon Euro

        29

        SIDIKI CHERIF

        Angers > Fenerbahçe - 18 milyon Euro

        30

        LEANDRO TROSSARD

        Arsenal > Beşiktaş - 18 milyon Euro

        31

        YOUSSEF EN-NESYRI

        Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

        32

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        Benfica > Fenerbahçe - 22.5 milyon Euro

        33

        LESLEY UGOCHUKWU*

        Burnley > Galatasaray - 26.5 milyon Euro

        34

        UĞURCAN ÇAKIR

        Trabzonspor > Galatasaray - 27.5 milyon Euro

        35

        MATTEO GUENDOUZI

        Lazio > Fenerbahçe - 28 milyon Euro

        36

        ORKUN KÖKÇÜ

        Benfica > Beşiktaş - 30 milyon Euro

        37

        WILFRIED SINGO

        Monaco > Galatasaray - 30.7 milyon Euro

        38

        MASON GREENWOOD

        Marsilya > Fenerbahçe - 39 milyon Euro

        39

        VICTOR OSIMHEN

        Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro

        40

        *Lesley Ugochukwu'nun şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor.

        Bu listede 10 milyon Euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir.

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