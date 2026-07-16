Okan Buruk: Icardi'ye layık bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinlikte yer aldı. GSYİAD Talks etkinliğine Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, dernek başkanı Murat Sancaktar ve dernek üyeleri katıldı.

"MAURO ICARDI, GALATASARAY İÇİN İKONDUR"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yolların ayrılmasından dolayı hüzünlendiklerini ve farklı duygular yaşadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil bence ikondur. Galatasaray için ikondur. Her zaman Galatasaray’ın başarısı için hem saha içinde hem saha dışında çok büyük hizmet verdi. 4 yıllık şampiyonlukta saha içindeki performansı çok önemliydi. Sakatlandığı 1 sezon var, 3 sezonda da çok iyi performans verdi, hepimizin kalbine taht kurdu. Bizim için çok önemli ve değerliydi. Bu tür ayrılıkları zor oluyor. Geçen sene bunu Muslera ve Mertens ile yaşamıştık. Bu hepimizi üzen tarafı. Burada hepimiz gelip, geçiciyiz, ben de dahil olmak üzere. Aslolan Galatasaray. Galatasaray dışındaki hiçbir şeye kalıcı değil. Hepimiz görevimizi yapıyoruz, görevimizi yaptıktan sonra gidiyoruz. Burada bıraktığımız iz çok önemli. Icardi çok iyi bir iz bıraktı. 7’den 77’ye herkesi kendine hayran etti, birçok çocuğu Galatasaraylı yaptı. Bundan sonra da yapamaya devam edecek. Her zaman bizim bir parçamız olmaya devam edecek. Maalesef böyle bir ayrılık yaşandı. Başkanımız mayıs ayında lig bittikten sonra Icardi’ye yaptığı teklif vardı, yaklaşık 2 ay süre geçti. 7 Temmuz’da antrenmanlara başladık ama artık bu işi kesin bir şekilde belli olması gerekiyordu. Dün belli oldu. Gönül isterdi Icardi ile devam edelim, onla 1 sezon daha yaşayalım ama bu gerçekleşmedi. Ona teşekkür ederim. Bizim için çok değerli. O da uygun görürse, Icardi’ye veda etme şansı olursa Galatasaraylıları mutlu edecektir, herkesi mutlu edecektir. Böyle bir şans olursa ona layık bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur. Ona tam doyamadık ama bu sene bu şekilde gelişti. Aslolan Galatasaray ve Galatasaray’ın başarısı. Her şey için Mauro Icardi’ye teşekkür ederim" diye konuştu.

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"UGOCHUKWU ELİMİZDEKİ OYUNCULARDAN FARKLI BİR OYUNCU"

Yeni transfer Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu’yu, Rennes ve Chelsea dönemlerinden beri takip ettiklerini belirten Buruk, "Oyuncu izleme ekibimizin listesinde olan bir oyuncuydu. Bu sene yabancı kuralı değişti. Baştan bu kuralın bizi zorlayacağını söylemiştik. Bu çerçevede hem U23 hem de 23 yaş üstü oyunculara yönelerek plan yapmamız gerekiyordu. Biz bunu planlayarak gidiyoruz. Ugochukwu, potansiyelli bir oyuncu. Elimizdeki oyunculardan farklı bir oyuncu. Çok da iyi bir karakter. Takıma çok çabuk uyum sağladı. Geleceğe dönük hayalleri olan bir oyuncu. Bu da önemli. Galatasaray’a yakışır bir karakter aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

Transfer dönemindeki zorluklara değinen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Elit oyuncuları almaya çalışıyorsunuz, bu da bir süreç alıyor. Türkiye’ye oyuncu getirmek kolay değil. Tercih etme durumu olduğunda öncelikle Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Serie A ve Bundesliga oluyor. Biz burada 6., 7. Lig oluyoruz. Oyuncuların burayı kariyer düşüşü olarak görmesi, aslında öyle değil. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz. Birinci tercihleri Türkiye olmuyor. Bazen maddi olarak da biraz daha fazla para vererek transfer etmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun da eleştirisi oluyor. Transfer devam ediyor. Hedeflerimiz var. Görüştüğümüz oyuncular var. Bu süreçte 10 tane kontenjanımızda Icardi ile yer açıldı. Geçen sene Galatasaray’ın ne kadar önemli oyuncular getireceğini göstermiş olduk. Burada sadece zamanlama önemli, doğru oyuncuya gitmek önemli. Onun dışında transfer yapmama durumumuz yok. Çalışmalarımız sürüyor. Hem Dünya Kupası hem takımların antrenmanlara başlaması önemli. Hangi oyuncu takımda devam edecek, kamp sürecini beklemek gerekiyor. Bu süreç içerisinde takımımızı tamamlayacağız. Türkiye’de diğer takımlara göre daha oturmuş bir kadroya sahip Galatasaray var. Geçen sene bunu doğru yapmıştık, bu sene de aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"HEDEFİMİZ 5. ŞAMPİYONLUK"

Üst üste 4 kez kazandıkları lig şampiyonlukları için de konuşan Okan Buruk, "Teknik adamların isimleri geçiyor ama bunu kazanan Galatasaray. Biz de o takımın başında olan insanlar oluyoruz. Birlikte oluşturduğumuz bir ortam var. Sezon için birlikte yaşadığımız, kötü günde verilen destek, iyi gündeki coşku var. Ekonomik anlamda da Galatasaray çok yükseklere gitti. Galatasaray taraftarı, takımını sahiplendi. 4 senelik periyotta aynı şekilde tutmaya çalıştık. Kimle oynarsa oynasın bence saha içinde de başı dik olan bir Galatasaray vardı. Bu da önemli şeylerden biri. Galatasaray’ın genlerinden gelen maçı domine etmeye oyununu devam ettirmeye çalıştık. 4 şampiyonluk çok önemli. Hepsinin bir hikayesi var. Bu sene en zorluydu bence, Şampiyonlar Ligi ile birlikte gittik. Diğer 3 seneye göre değerliydi. Bu sene aynı fikstür bizi bekliyor. İnşallah daha çok Şampiyonlar Ligi maçı oynarız, daha yukarılara gideriz. Bence her şey iyi gidiyor. Takımla taraftarın birlikteliği bence önemli. 4 sene içerisinde rekorlar kıran Galatasaray takımı oldu. Hedefimiz 5. şampiyonluk" değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFİM UZUN SENELER KALMAK"

Galatasaray futbol takımının başında kesintisiz olarak en fazla kalan teknik direktör olmasıyla ilgili ise Buruk, "Galatasaray’ın kapısından 11 yaşında girmiş, seçmeye girmiş, seçilmiş, hep orada yaşamış, 18 yaşında A takıma çıkmış, birçok başarının içinde olan bir insan olarak, teknik direktör olarak da bunu başarmak bunu hiçbir şeyle tarif edemem. Benim için önemli ve değerli. Üzerimde bir yandan da sorumluluk var. Bu sorumluluğu 4 senedir en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii kötü günlerimiz, hatalarımız oldu. Hedefim uzun seneler kalmak, bu şampiyonlukları yaşayıp, yolumuza şampiyonluklarla yolumuza devam etmek, benim için en önemli ve değerlisi bu" açıklamasında bulundu.

"VICTOR OSIMHEN'E SORUMLULUK VERMEK İSTİYORUZ"

Takım içerisinde çok fazla kaptan adayı olduğunu söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü, "Lider oyuncunun kendi içinde vardır. Muslera’dan sonrası bizim için zordu. Muslera soyunma odasında iyi bir kaptandı, çok hakimdi, ona saygı vardı. Muslera sonrası Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan kaptanımızdı. Muslera’dan sonra bu geçişi yapmak zordu. Victor Osimhen'e bu anlamda sorumluluk vermek istiyoruz. Saha içinde o sorumluluğu net bir şekilde gösteriyor. Yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak. Yunus kaptan değil belki ama altyapıdan gelmiş, soyunma odasındaki kaptanlardan biri. Torreira’yı söyleyebiliriz. Barış, bu sene kaptan çıktı. Kaptan çıkmak da onları çok mutlu ediyor. Çok fazla takımı sahiplenen oyuncumuz var" diye konuştu.

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Bu sezonki başındaki antrenmanlarda altyapıdan 13-14 futbolcu yer aldığını aktaran Okan Buruk, "Onları görmek istiyoruz. Oradan da her zaman oyuncu çıkartıp, oynatabilmek önemli oluyor. U19 Ligi yetersiz oluyor. U19’dan sonra bir lig olması gerekiyor. En iyi olan oyuncu o formayı alır. Bu dönemde A takımla antrenmanda onları değerlendiriyoruz" dedi.

"KÖTÜ ŞAMPİYONA GEÇİRDİK DİYE O DESTEĞİ ÇEKMEMİZ LAZIM"

A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki performansından dolayı üzüntü yaşadıklarını belirten Buruk, "Keşke erken dönmeselerdi. Bazen olmuyor. Bence 24 yıl sonra katılmak da önemliydi, değerliydi. Tabii ki başarısız olduk, istediğimiz gibi gitmedi. 24 yıl sonra orada olmak önemliydi. Bunu yapamayan takımlar da var. O desteği tekrar vermek gerekiyor. Tekrar maçları var. Turnuvalara katılmaya da başladık. Avrupa Şampiyonası çok daha iyi geçmişti. Bazı bölgelerde oyuncu üretmek gerekiyor. İyi bir kadromuz var. Her turnuva bir tecrübe. Kötü şampiyona geçirdik diye o oyuncuların üzerinden o desteği çekmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

İspanya’nın çok iyi bir turnuva takımı olduğunu vurgulayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünya futbolu için önemli bir örnek olduğunu belirtti. 52 yaşındaki teknik direktör ayrıca Dünya Kupası’nda uygulanan yeni kuralları da beğendiğini belirterek, bundan dolayı oyunun hızlandığı için mutlu olduğunu söyledi.

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"ŞU ZAMANKİ AKLIMLA O ZAMANKİ FUTBOLCU OLMAK İSTERDİM"

Teknik direktörlük tarafının çok farklı olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Orada tek başınasınız. Şu zamanki aklımla o zamanki futbolcu olmak çok isterdim. Futbolcuyken; teknik adamlık, bu ekibin yaptığı işin ne olduğunu çok fazla anlamayan ama futbolu bıraktıktan sonra bu işin ne kadar zor olduğunu çok fazla anlayan oyuncu var. Keşke bu kafamla o zamanki futbolcu olsaydım" diye konuştu.

Buruk, geçtiğimiz sezon en unutamadığı maçın ise RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi 3-0 yendikleri derbi olduğunu söyledi.

GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise katılımdan dolayı Okan Buruk'a teşekkür ederek, "İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Nasıl oyuncu olarak kulüp tarihine adınızı yazdırdıysanız, teknik direktör olarak da şimdiden adınızı altın harflerle yazdırdınız. İnşallah daha birlikte nice kupalara, nice şampiyonluklara" dedi.

Daha sonra Başkan Sancaktar, Buruk'a plaket ve çiçek takdim etti.