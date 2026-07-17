Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Babala TV kurucusu, Youtuber Oğuzhan Uğur, AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Uğurla birlikte 7 kişi gözaltına alındı
Youtuber Oğuzhan Uğur, AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Oğuzhan Uğurla birlikte toplam gözaltı sayısı 7 oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı.
Bu sabah saatlerinde Mali Suçlar Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda, 6 Şubat 2023 depremleri döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı.
Uğur, derneğe açılan soruşturma sonrası şu açıklamayı yapmıştı: “Devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz, sonuna kadar mücadele edeceğiz.”