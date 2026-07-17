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        Haberler Dünya Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'u kapladı

        Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'u kapladı

        Kanada genelinde devam eden yüzlerce orman yangınından yükselen duman New York'u kapladı. Kent semalarını kaplayan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi azalırken, şehir turuncu renkli bir sis tabakasıyla örtüldü.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 08:33 Güncelleme:
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        Kanada genelinde 800'ü aşkın noktada devam eden büyük ölçekli orman yangınlarından yükselen duman, ABD'nin New York kentini etkisi altına aldı.

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        Kent semalarını kaplayan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi azalırken, şehir turuncu renkli bir sis tabakasıyla örtüldü.

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        Kanada'daki yangınlardan kaynaklanan dumanın Ontario eyaleti üzerinden ABD'nin kuzeydoğusuna yayıldığı, aralarında New York kentinin de bulunduğu birçok noktada hava kalitesinin düştüğü ve görüş mesafesinin azaldığı aktarıldı.

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        New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kent geneline yayılan duman nedeniyle bazı bölgelerde hava kalitesinin sağlıksız seviyelere ulaştığını belirtti.

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        Mamdani, özellikle kalp ve akciğer hastaları, yaşlılar, hamileler ve çocukların dikkatli olması çağrısında bulundu.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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