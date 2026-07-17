Axios iddia etti: Netanyahu iki haftadır Trump'tan randevu almaya çalışıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık bir buçuk yıl önce yeniden Beyaz Saray'a geri dönmesinden bu yana Oval Ofis'i altı kez ziyaret etti. Bu sayı, diğer tüm dünya liderlerinden daha fazla.

Önceki görüşmelerin tamamı birkaç saat ya da birkaç gün içinde planlanmıştı. Ancak bu kez Netanyahu'nun iki haftadan uzun süredir randevu almaya çalıştığı öne sürüldü.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Trump, bu ayın başında Axios'a yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü dolayısıyla kendisini arayarak kutladığını ve Beyaz Saray'da görüşmek istediğini söylediğini aktarmıştı.

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Trump, o dönemde Netanyahu'nun 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi dönüşünün hemen ardından Washington'a gelebileceğini ifade etmişti.

Ancak günler geçti, Trump Ankara'dan döndü ve herhangi bir görüşme takvime eklenmedi.

Pazar günü, eski Senatör Lindsey Graham'in ölüm haberinin ardından Netanyahu'nun ofisi gazetecilere Başbakan'ın cenazeye katılmak istediğini bildirdi. Takip eden günlerde yardımcıları, Netanyahu'nun hafta sonu ABD'ye giderek pazartesi günü Trump ile görüşmeyi planladığını söyledi.

Netanyahu'nun ofisi, hükümet uçağının hazırlanması için İsrail Hava Kuvvetleri'ne talimat verdi, ayrıca protokol ve güvenlik görevlilerinden oluşan ön heyeti Washington'a gönderdi.

Ancak perşembe sabahı Netanyahu'nun ofisi, Lindsey Graham'in cenaze töreninin ertelenmesi nedeniyle planlanan ziyaretin iptal edildiğini duyurdu.

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PERDE ARKASINDA NE YAŞANDI?

Beyaz Saray'dan iki yetkilinin Axios'a yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Trump'la görüşmek istediğini ancak böyle bir görüşmenin hiçbir zaman kesinleşmediğini ve Trump'ın resmi programına eklenmediğini söyledi.

Yetkililerden biri, "Bizim izlenimimiz, Netanyahu gerçekleşmemiş bir görüşmeyi olmuş gibi göstermeye çalıştığı yönündeydi." dedi.

Netanyahu'nun Beyaz Saray'dan doğrudan "hayır" yanıtı alıp almadığı bilinmiyor. Ancak olumlu bir yanıt almadığı açık.

Buna karşın Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın bu ay Lindsey Graham için Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenecek taziye töreni sırasında Netanyahu ile görüşme ihtimalini tamamen dışlamadığını söyledi.

Bazı İsrailli yetkililere göre ise Netanyahu'nun ziyaretini iptal etmesinin bir diğer nedeni, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını artırmaya hazırlandığı yönündeki değerlendirmesi olabilir. Yetkililer, İran'ın İsrail'e misillemede bulunması ihtimaline karşı Netanyahu'nun ülkesinde kalmak istemiş olabileceğini belirtti.

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"TRUMP RÖPORTAJA ÇOK ÖFKELENDİ"

Trump-Netanyahu ilişkisinde bir süredir yaşanan gerginlik, Netanyahu'nun Trump Ankara'ya gitmeden hemen önce Fox News'e verdiği röportajın ardından yükseldi.

Netanyahu, röportajında Trump yönetiminin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satma planını eleştirmişti.

Beyaz Saray yetkililerinden biri Axios'a yaptığı açıklamada, Trump'ın bu röportaj nedeniyle "çok öfkelendiğini" söyledi.

Diğer bir yetkili ise Trump'ın, "Netanyahu'nun bu konuda yorum yapmaya hakkı olmadığını düşündüğünü" aktardı.