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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı

        Manisa'da tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önceki gece yaşanan olayda, Gökhan G. tartışma yaşadığı eşi İmran G.'nin burnunu ısırarak koparttı. İmran G. itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi. Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan G.'yi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 08:50 Güncelleme:
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        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gökhan G. (29), tartıştığı eşi İmran G.'nin (28) burnunu ısırarak kopardı. Gökhan G., polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Gökhan G. ile eşi İmran G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan G., eşi İmran G.'nin burnunu ısırıp, kopardı. Sesleri duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        BALKONDAN TAHLİYE EDİLDİ

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        Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri bina önüne atlama yatağı kurarken, İmran G. itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi. Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan G.'yi gözaltına aldı.

        2 KIZ ÇOCUKLARININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        İmran G., Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        ARBEDE YAŞANDI

        Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından evden çıkarılması sırasında olaya tepki gösteren mahalleli ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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