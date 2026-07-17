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        Haberler Gündem Güvenlik Avcı Telegram'da avladı! 110 kişi yakalandı, 65 kanal kapatıldı

        Avcı Telegram'da avladı! 110 kişi yakalandı, 65 kanal kapatıldı

        İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 şüpheli gözaltına alındı. Yerli ve milli yapay zeka programı Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) üzerinden yapılan incelemelerde uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım tespit edilirken, 65 Telegram grup ve kanalına erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 09:21 Güncelleme:
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        Avcı Telegram'da avladı!
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        İstanbul merkezli 35 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 110 zanlının yakalandığı operasyonda, yapay zeka destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) kullanıldı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle "Telegram" isimli sosyal medya platformu üzerinden "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zeka destekli AVCI uygulaması üzerinden yapılan incelemelerde çok sayıda uyuşturucu ticaretine yönelik paylaşım tespit edildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 110 zanlı gözaltına alındı.

        Bu arada operasyon kapsamında tespit edilen 65 Telegram grup ve kanalı erişime kapatıldı.

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