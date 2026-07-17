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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Yaz sıcağı cep telefonlarını ve Powerbank’leri tehdit ediyor!

        Yaz sıcağı cep telefonlarını ve Powerbank’leri tehdit ediyor!

        Sıcak yaz aylarında cep telefonlarının doğrudan güneş altında bırakılması, park halindeki araçlarda unutulması, motosiklet telefon tutucularında USB ile şarj edilirken aşırı ısınması ve uzun süre prize takılı kalması batarya ömrünü hızla kısaltıyor, cihaz performansını düşürüyor, kalıcı donanım hasarlarına yol açıyor ve lityum iyon pillerde şişme, yangın ile patlama riskini artırıyor. Özellikle şarjdayken telefon kullanmak ısınmayı ciddi oranda artırdığı için kesinlikle önerilmiyor. Powerbank'ler de aynı tehlikelerle karşı karşıya. Araç içi sıcaklıkların 70-80 dereceye ulaştığı durumlarda termal kaçak tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bu durum, en iyi ihtimalle elektronik cihazların kullanılmaz hale gelmesine, bazı durumlarda patlayarak yangın riskine neden olabiliyor.

        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!

        Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları, cep telefonları ve powerbank’ler için önemli bir tehdit oluşturuyor. Özellikle güneş altında kalan bataryalar aşırı ısınmaya yol açarken, bu durum cihaz performansını düşürüyor ve uzun vadede kalıcı hasarlara neden oluyor. Park halindeki araçlarda unutulan telefonlar, motosiklet tutucularında şarj edilen cihazlar ile uzun süre prize takılı bırakılan telefonlar riskin en yüksek olduğu durumlar arasında yer alıyor. Powerbank’ler de yüksek sıcaklıklardan olumsuz etkilenerek patlama riski taşıyabiliyor. Akıllı telefonların genellikle 0-35 derece arası ortam sıcaklıklarında en iyi performansı gösterebiliyor, güneş altında kalan telefonlar, özellikle şarj edildiğinde bu sıcaklık 2 katına çıkabiliyor ve zarar verici hale geliyor.

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        GÜNEŞ IŞIĞI CİHAZLARI NASIL ETKİLİYOR?

        Doğrudan güneş ışığına maruz kalan cep telefonları kısa sürede ısınarak tehlike sınırına ulaşabiliyor. Kapalı bir araçta dış hava sıcaklığı 30-40 dereceyken iç ortam kolayca 60 dereceyi aşarken, torpido veya gösterge paneli gibi bölgeler daha yüksek sıcaklıklara çıkabiliyor. Bu aşırı ısı bataryanın kimyasal yapısını bozuyor, ekran bileşenlerini olumsuz etkiliyor ve işlemci performansını düşürüyor. Motosiklet telefon tutucularında USB ile şarj edilen cihazlar ise hem güneş hem de şarj akımının yarattığı ek ısı nedeniyle çift taraflı riske maruz kalıyor. Uzun süre bu koşullarda kalan telefonlarda batarya kapasitesi kalıcı olarak azalıyor ve cihaz beklenmedik şekilde kapanabiliyor.

        ŞARJ SIRASINDA TELEFON KULLANMAYIN!

        Telefonu şarj ederken aynı anda kullanmak, hızlı şarj adaptörü tercih etmek veya kalitesiz kablo-adaptör kullanmak ısınmayı önemli ölçüde artırıyor. Özellikle sıcak ortamda veya güneş gören yerde şarj işlemi bataryayı ekstra zorluyor. Bunun yanı sıra elektriğin insanların vücuduna geçmesine, aşırı ısınma dolayısıyla insan vücuduna ciddi zararlar vermesine de sebep oluyor!

        Gece boyunca veya uzun saatler yüzde 100 dolu halde prize takılı bırakılan telefonlarda pil ömrü hızla kısalıyor. Orijinal olmayan şarj aletleri voltaj dengesizliğine yol açarak hem ısınmayı tetikliyor hem de kritik bileşenlere zarar verebiliyor. Sıcak havalarda şarjı serin ve gölgeli ortamlarda yapmaya özen gösterin, kılıf kullanıyorsanız ısının dağılması için mutlaka çıkartın, ve %80 şarj seviyesinde bırakın.

        POWERBANK’LERDE PATLAMA VE YANGIN RİSKİ ARTIYOR

        Powerbank’ler de lityum iyon batarya teknolojisi kullandığı için yaz sıcaklarından en fazla etkilenen cihazlar arasında. Araç içinde veya çantada uzun süre bırakıldığında, özellikle düşük kaliteli veya hasarlı ürünlerde termal kaçak oluşabiliyor. Bu durum bataryanın şişmesine, yangına ve nadir de olsa patlamaya yol açabiliyor. Şişme fark edildiğinde cihazın hemen kullanılmaması ve yetkili servise başvurulması gerekiyor. Powerbank’lerin doğrudan güneşten uzak tutulması ve aşırı ısınma belirtilerinde derhal şarjın kesilmesi alınabilecek önlemlerden…

        SICAK HAVALARDA TELEFON VE POWERBANK KULLANICILARINA ÖNERİLER

        • Telefonunuzu asla doğrudan güneş altında veya araç içinde uzun süre bırakmayın.
        • Motosiklet tutucularında şarj ederken ara verin ve gölgede durun.
        • Şarj işlemini serin ortamlarda gerçekleştirin, kılıfı çıkarın.
        • Orijinal ve kaliteli şarj aletleri kullanın, gece boyu prize takılı bırakmaktan kaçının.
        • Powerbank’leri çantada taşırken bile aşırı sıcak havalarda dikkatli olun; şişme veya garip koku fark ederseniz kullanmayın.
        • Yoğun kullanımda (oyun, navigasyon, video) ara vererek cihazın nefes almasını sağlayın.

        Bu önlemleri uygulayarak hem cihazlarınızın ömrünü uzatabilir hem de olası güvenlik risklerini en aza indirebilirsiniz. Yaz aylarında teknolojiyle uyumlu davranmak, konfor ve güvenlik açısından büyük önem taşıyor.

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