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        Haberler Spor Futbol Transfer Jhon Duran için Benfica iddiası!

        Jhon Duran için Benfica iddiası!

        Transferde ismi Galatasaray'la da anılan Jhon Duran için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Kolombiyalı golcünün Benfica'ya imza atmak üzere olduğu öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz sezonu Zenit'te kiralık olarak tamamlayan eski Fenerbahçeli Jhon Duran, yeni sezon öncesi takım arayışlarını sürdürüyor.

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        Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Kolombiyalı golcünün yeni durağı henüz netleşmezken, Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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        Record'un haberine göre; 23 yaşındaki santrforun transferi için Benfica devreye girdi.

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        Kulübün sportif direktörü Mario Branco, golcü futbolcunun kiralık transferini sonuçlandırmak adına Al-Nassr ile görüşmelerde bulunmak için bölgeye gitti.

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        Jhon Duran'ın Benfica'ya transferinin kısa sürede gerçekleşmesi beklenirken, oyuncunun da son derece istekli olduğu ifade edildi.

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