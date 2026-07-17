Jhon Duran için Benfica iddiası!
Transferde ismi Galatasaray'la da anılan Jhon Duran için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Kolombiyalı golcünün Benfica'ya imza atmak üzere olduğu öne sürüldü.
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:31 Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonu Zenit'te kiralık olarak tamamlayan eski Fenerbahçeli Jhon Duran, yeni sezon öncesi takım arayışlarını sürdürüyor.
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Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Kolombiyalı golcünün yeni durağı henüz netleşmezken, Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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Record'un haberine göre; 23 yaşındaki santrforun transferi için Benfica devreye girdi.
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Kulübün sportif direktörü Mario Branco, golcü futbolcunun kiralık transferini sonuçlandırmak adına Al-Nassr ile görüşmelerde bulunmak için bölgeye gitti.
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Jhon Duran'ın Benfica'ya transferinin kısa sürede gerçekleşmesi beklenirken, oyuncunun da son derece istekli olduğu ifade edildi.
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