Beyaz Saray'da bahis soruşturması: Trump'ın konuşma metinleri üzerinden bahis açıldığı iddia edildi
Beyaz Saray'da görev yapan bir teleprompter sorumlusu, ABD Başkanı Trump'ın konuşmalarına ilişkin içeriden bilgi kullanarak bahis oynadığı ve yaklaşık 100 bin dolar kazanç elde ettiği iddiasıyla soruşturma altında.
Beyaz Saray'da uzun süredir teleprompter sorumlusu olarak görev yapan Gabriel Perez, bir bahis sitesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma metinleri üzerinden bahisler açmakla ve yaklaşık 100 bin dolar kazanç elde etmekle suçlanıyor.
2016'dan bu yana Beyaz Saray'da görev yapan Gabriel Perez, Başkan'ın Birliğin Durumu konuşması da dahil olmak üzere önemli kamuoyu konuşmalarında hangi kelimeleri kullanacağına ilişkin bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma altında.
2016'dan bu yana Beyaz Saray'da görev yapan Gabriel Perez, Başkan'ın Birliğin Durumu konuşması da dahil olmak üzere önemli kamuoyu konuşmalarında hangi kelimeleri kullanacağına ilişkin bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma altında.
Sitenin avukatlarından Robert DeNault, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Perez'in açtığı bahislerin incelendiğini ve ilgili makamlara bildirildiğini aktardı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın teleprompter operatörüyle ilgili durumdan haberdar olduğunu, söz konusu çalışanın ücretsiz izne çıkarıldığını ve Gabriel Perez'in artık Beyaz Saray'da görev yapmayacağını açıkladı.