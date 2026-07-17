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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyanın en pahalı sinema bileti fiyatlarına sahip şehirleri

        Dünyanın en pahalı sinema bileti fiyatlarına sahip şehirleri

        Deutsche Bank 2025 raporuna göre, 2026 itibarıyla uluslararası gösterimlerde sinema bileti fiyatlarının en yüksek olduğu şehirler Zürih ve Cenevre olurken, New York üçüncü sırada yer aldı. Raporda İstanbul'un son yedi yılda fiyatlardaki artış oranı yüzde 97,7 ile araştırmadaki en yüksek artış olarak dikkati çekti

        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 09:16 Güncelleme:
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        1

        Box Office Türkiye verilerine göre, Türkiye’de sinema sektörü 2026’nın ilk 27 hafta 3 günlük döneminde geçen yılın aynı dönemini geride bıraktı.

        Toplam hasılat yüzde 23 artarak 3 milyar 619 milyon 874 bin 920 liraya, seyirci sayısı ise yüzde 6,1 yükselişle 15 milyon 455 bin 283’e ulaştı. Ortalama sinema bileti fiyatı 202,03 liradan 234,22 liraya yükselirken, yeni vizyona giren film sayısı 209’dan 201’e, gösterimdeki toplam film sayısı ise 341’den 324’e geriledi.

        Vizyona giren film sayısındaki düşüşe rağmen artan seyirci ilgisi ve bilet fiyatlarındaki yükseliş, gişe hasılatını destekledi.

        Peki,Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul’da sinema bileti fiyatları dünyada kaçıncı sırada?

        2

        1.İSVİÇRE - ZÜRİH

        2026 ortalama sinema bileti: 24,9 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 32,4

        3

        2.İSVİÇRE - CENEVRE

        2026 ortalama sinema bileti: 24,9 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 21,3

        4

        3.ABD - NEW YORK

        2026 ortalama sinema bileti: 22,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 36,8

        5

        4.DANİMARKA - KOPENHAG

        2026 ortalama sinema bileti: 19,9 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 21,2

        6

        5.FİNLANDİYA - HELSİNKİ

        2026 ortalama sinema bileti: 19,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 25,3

        7

        6.LÜKSEMBURG - LÜKSEMBURG

        2026 ortalama sinema bileti: 19,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 61,6

        8

        7.İSVEÇ - STOCKHOLM

        2026 ortalama sinema bileti: 19,2 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 34,5

        9

        8.NORVEÇ - OSLO

        2026 ortalama sinema bileti: 18,9 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 16,9

        10

        9.BİRLEŞİK KRALLIK - LONDRA

        2026 ortalama sinema bileti: 18,7 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 14,1

        11

        10.ABD - LOS ANGELES

        2026 ortalama sinema bileti: 18,0 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 17,7

        12

        11.ABD - SAN FRANCISCO

        2026 ortalama sinema bileti: 17,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 16,0

        13

        12.AVUSTRALYA - MELBOURNE

        2026 ortalama sinema bileti: 17,4 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 24,7

        14

        13.AVUSTRALYA - SİDNEY

        2026 ortalama sinema bileti: 17,4 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 28,7

        15

        14.HOLLANDA - AMSTERDAM

        2026 ortalama sinema bileti: 17,2 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 26,3

        16

        15.ALMANYA - MÜNİH

        2026 ortalama sinema bileti: 17,2 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 33,5

        17

        16.ALMANYA - FRANKFURT

        2026 ortalama sinema bileti: 17,2 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 27,2

        18

        17.BELÇİKA - BRÜKSEL

        2026 ortalama sinema bileti: 17,1 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 39,9

        19

        18.ABD - CHICAGO

        2026 ortalama sinema bileti: 17,0 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 30,0

        20

        19.BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - DUBAİ

        2026 ortalama sinema bileti: 16,3 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 41,2

        21

        20.İSRAİL - TEL AVİV-YAFO

        2026 ortalama sinema bileti: 16,3 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 40,2

        22

        21.BİRLEŞİK KRALLIK - BIRMINGHAM

        2026 ortalama sinema bileti: 16,1 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 34,1

        23

        22.FRANSA - PARİS

        2026 ortalama sinema bileti: 16,0 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 30,0

        24

        23.İRLANDA - DUBLİN

        2026 ortalama sinema bileti: 15,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 15,2

        25

        24.ABD - BOSTON

        2026 ortalama sinema bileti: 15,0 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 2,7

        26

        25.ALMANYA - BERLİN

        2026 ortalama sinema bileti: 14,9 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 18,8

        27

        26.BİRLEŞİK KRALLIK - EDINBURGH

        2026 ortalama sinema bileti: 14,7 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 28,9

        28

        27.SUUDİ ARABİSTAN - RİYAD

        2026 ortalama sinema bileti: 14,6 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): -19,2

        29

        28.AVUSTURYA - VİYANA

        2026 ortalama sinema bileti: 14,6 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 22,8

        30

        29.İTALYA - MİLANO

        2026 ortalama sinema bileti: 13,7 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 27,7

        31

        30.HONG KONG - HONG KONG

        2026 ortalama sinema bileti: 13,7 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 5,5

        32

        31.BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - ABU DABİ

        2026 ortalama sinema bileti: 13,6 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 20,9

        33

        32.KANADA - TORONTO

        2026 ortalama sinema bileti: 13,4 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 22,4

        34

        33.YENİ ZELANDA - AUCKLAND

        2026 ortalama sinema bileti: 13,1 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 12,6

        35

        34.ÇEKYA - PRAG

        2026 ortalama sinema bileti: 13,0 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 53,8

        36

        35.KANADA - VANCOUVER

        2026 ortalama sinema bileti: 12,6 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 11,5

        37

        36.YENİ ZELANDA - WELLINGTON

        2026 ortalama sinema bileti: 12,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 25,9

        38

        37.JAPONYA - TOKYO

        2026 ortalama sinema bileti: 12,3 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): -27,5

        39

        38.KATAR - DOHA

        2026 ortalama sinema bileti: 12,3 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 13,8

        40

        39.KANADA - MONTREAL

        2026 ortalama sinema bileti: 11,8 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 18,5

        41

        40.SİNGAPUR - SİNGAPUR

        2026 ortalama sinema bileti: 11,6 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 26,7

        42

        41.İTALYA - ROMA

        2026 ortalama sinema bileti: 11,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 14,5

        43

        42.İSPANYA - MADRİD

        2026 ortalama sinema bileti: 11,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 13,1

        44

        43.İSPANYA - BARSELONA

        2026 ortalama sinema bileti: 11,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 18,5

        45

        44.ARJANTİN - BUENOS AIRES

        2026 ortalama sinema bileti: 11,1 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 82,2

        46

        45.YUNANİSTAN - ATİNA

        2026 ortalama sinema bileti: 10,3 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 18,7

        47

        46.MACARİSTAN - BUDAPEŞTE

        2026 ortalama sinema bileti: 10,0 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 57,7

        48

        47.GÜNEY KORE - SEUL

        2026 ortalama sinema bileti: 9,8 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 8,8

        49

        48.PORTEKİZ - LİZBON

        2026 ortalama sinema bileti: 9,7 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 25,5

        50

        49.BREZİLYA - SÃO PAULO

        2026 ortalama sinema bileti: 9,7 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 9,2

        51

        50.POLONYA - VARŞOVA

        2026 ortalama sinema bileti: 9,6 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 24,0

        52

        51.TAYVAN - TAIPEİ

        2026 ortalama sinema bileti: 9,4 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 0,6

        53

        52.RUSYA - MOSKOVA

        2026 ortalama sinema bileti: 9,1 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 37,7

        54

        53.GÜNEY AFRİKA - CAPE TOWN

        2026 ortalama sinema bileti: 9,0 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 49,2

        55

        54.ÇİN - ŞANGHAY

        2026 ortalama sinema bileti: 8,8 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 0,3

        56

        55.GÜNEY AFRİKA - JOHANNESBURG

        2026 ortalama sinema bileti: 8,8 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 35,8

        57

        56.TÜRKİYE - İSTANBUL

        2026 ortalama sinema bileti: 8,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 97,7

        58

        57.BREZİLYA - RİO DE JANEİRO

        2026 ortalama sinema bileti: 7,8 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): -8,6

        59

        58.ŞİLİ - SANTİAGO

        2026 ortalama sinema bileti: 7,8 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 7,2

        60

        59.TAYLAND - BANGKOK

        2026 ortalama sinema bileti: 7,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): -2,6

        61

        60.KOLOMBİYA - BOGOTA

        2026 ortalama sinema bileti: 7,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 83,6

        62

        61.ÇİN - PEKİN

        2026 ortalama sinema bileti: 7,4 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): -12,3

        63

        62.FİLİPİNLER - MANİLA

        2026 ortalama sinema bileti: 7,3 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 24,2

        64

        63.MEKSİKA - MEKSİKO

        2026 ortalama sinema bileti: 6,9 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 63,9

        65

        64.MALEZYA - KUALA LUMPUR

        2026 ortalama sinema bileti: 5,4 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 27,1

        66

        65.HİNDİSTAN - DELHİ

        2026 ortalama sinema bileti: 5,2 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): 7,4

        67

        66.HİNDİSTAN - BANGALORE

        2026 ortalama sinema bileti: 4,5 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): -7,1

        68

        67.HİNDİSTAN - MUMBAİ

        2026 ortalama sinema bileti: 4,2 dolar

        7 yıllık değişim (yüzde): -6,1

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