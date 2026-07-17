Dünyanın en pahalı sinema bileti fiyatlarına sahip şehirleri
Deutsche Bank 2025 raporuna göre, 2026 itibarıyla uluslararası gösterimlerde sinema bileti fiyatlarının en yüksek olduğu şehirler Zürih ve Cenevre olurken, New York üçüncü sırada yer aldı. Raporda İstanbul'un son yedi yılda fiyatlardaki artış oranı yüzde 97,7 ile araştırmadaki en yüksek artış olarak dikkati çekti
Box Office Türkiye verilerine göre, Türkiye’de sinema sektörü 2026’nın ilk 27 hafta 3 günlük döneminde geçen yılın aynı dönemini geride bıraktı.
Toplam hasılat yüzde 23 artarak 3 milyar 619 milyon 874 bin 920 liraya, seyirci sayısı ise yüzde 6,1 yükselişle 15 milyon 455 bin 283’e ulaştı. Ortalama sinema bileti fiyatı 202,03 liradan 234,22 liraya yükselirken, yeni vizyona giren film sayısı 209’dan 201’e, gösterimdeki toplam film sayısı ise 341’den 324’e geriledi.
Vizyona giren film sayısındaki düşüşe rağmen artan seyirci ilgisi ve bilet fiyatlarındaki yükseliş, gişe hasılatını destekledi.
Peki,Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul’da sinema bileti fiyatları dünyada kaçıncı sırada?
1.İSVİÇRE - ZÜRİH
2026 ortalama sinema bileti: 24,9 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 32,4
2.İSVİÇRE - CENEVRE
2026 ortalama sinema bileti: 24,9 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 21,3
3.ABD - NEW YORK
2026 ortalama sinema bileti: 22,5 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 36,8
4.DANİMARKA - KOPENHAG
2026 ortalama sinema bileti: 19,9 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 21,2
5.FİNLANDİYA - HELSİNKİ
2026 ortalama sinema bileti: 19,5 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 25,3
6.LÜKSEMBURG - LÜKSEMBURG
2026 ortalama sinema bileti: 19,5 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 61,6
7.İSVEÇ - STOCKHOLM
2026 ortalama sinema bileti: 19,2 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 34,5
8.NORVEÇ - OSLO
2026 ortalama sinema bileti: 18,9 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 16,9
9.BİRLEŞİK KRALLIK - LONDRA
2026 ortalama sinema bileti: 18,7 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 14,1
10.ABD - LOS ANGELES
2026 ortalama sinema bileti: 18,0 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 17,7
11.ABD - SAN FRANCISCO
2026 ortalama sinema bileti: 17,5 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 16,0
12.AVUSTRALYA - MELBOURNE
2026 ortalama sinema bileti: 17,4 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 24,7
13.AVUSTRALYA - SİDNEY
2026 ortalama sinema bileti: 17,4 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 28,7
14.HOLLANDA - AMSTERDAM
2026 ortalama sinema bileti: 17,2 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 26,3
15.ALMANYA - MÜNİH
2026 ortalama sinema bileti: 17,2 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 33,5
16.ALMANYA - FRANKFURT
2026 ortalama sinema bileti: 17,2 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 27,2
17.BELÇİKA - BRÜKSEL
2026 ortalama sinema bileti: 17,1 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 39,9
18.ABD - CHICAGO
2026 ortalama sinema bileti: 17,0 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 30,0
19.BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - DUBAİ
2026 ortalama sinema bileti: 16,3 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 41,2
20.İSRAİL - TEL AVİV-YAFO
2026 ortalama sinema bileti: 16,3 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 40,2
21.BİRLEŞİK KRALLIK - BIRMINGHAM
2026 ortalama sinema bileti: 16,1 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 34,1
22.FRANSA - PARİS
2026 ortalama sinema bileti: 16,0 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 30,0
23.İRLANDA - DUBLİN
2026 ortalama sinema bileti: 15,5 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 15,2
24.ABD - BOSTON
2026 ortalama sinema bileti: 15,0 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 2,7
25.ALMANYA - BERLİN
2026 ortalama sinema bileti: 14,9 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 18,8
26.BİRLEŞİK KRALLIK - EDINBURGH
2026 ortalama sinema bileti: 14,7 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 28,9
27.SUUDİ ARABİSTAN - RİYAD
2026 ortalama sinema bileti: 14,6 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): -19,2
28.AVUSTURYA - VİYANA
2026 ortalama sinema bileti: 14,6 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 22,8
29.İTALYA - MİLANO
2026 ortalama sinema bileti: 13,7 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 27,7
30.HONG KONG - HONG KONG
2026 ortalama sinema bileti: 13,7 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 5,5
31.BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - ABU DABİ
2026 ortalama sinema bileti: 13,6 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 20,9
32.KANADA - TORONTO
2026 ortalama sinema bileti: 13,4 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 22,4
33.YENİ ZELANDA - AUCKLAND
2026 ortalama sinema bileti: 13,1 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 12,6
34.ÇEKYA - PRAG
2026 ortalama sinema bileti: 13,0 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 53,8
35.KANADA - VANCOUVER
2026 ortalama sinema bileti: 12,6 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 11,5
36.YENİ ZELANDA - WELLINGTON
2026 ortalama sinema bileti: 12,5 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 25,9
37.JAPONYA - TOKYO
2026 ortalama sinema bileti: 12,3 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): -27,5
38.KATAR - DOHA
2026 ortalama sinema bileti: 12,3 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 13,8
39.KANADA - MONTREAL
2026 ortalama sinema bileti: 11,8 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 18,5
40.SİNGAPUR - SİNGAPUR
2026 ortalama sinema bileti: 11,6 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 26,7
41.İTALYA - ROMA
2026 ortalama sinema bileti: 11,5 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 14,5
42.İSPANYA - MADRİD
2026 ortalama sinema bileti: 11,5 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 13,1
43.İSPANYA - BARSELONA
2026 ortalama sinema bileti: 11,5 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 18,5
44.ARJANTİN - BUENOS AIRES
2026 ortalama sinema bileti: 11,1 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 82,2
45.YUNANİSTAN - ATİNA
2026 ortalama sinema bileti: 10,3 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 18,7
46.MACARİSTAN - BUDAPEŞTE
2026 ortalama sinema bileti: 10,0 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 57,7
47.GÜNEY KORE - SEUL
2026 ortalama sinema bileti: 9,8 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 8,8
48.PORTEKİZ - LİZBON
2026 ortalama sinema bileti: 9,7 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 25,5
49.BREZİLYA - SÃO PAULO
2026 ortalama sinema bileti: 9,7 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 9,2
50.POLONYA - VARŞOVA
2026 ortalama sinema bileti: 9,6 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 24,0
51.TAYVAN - TAIPEİ
2026 ortalama sinema bileti: 9,4 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 0,6
52.RUSYA - MOSKOVA
2026 ortalama sinema bileti: 9,1 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 37,7
53.GÜNEY AFRİKA - CAPE TOWN
2026 ortalama sinema bileti: 9,0 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 49,2
54.ÇİN - ŞANGHAY
2026 ortalama sinema bileti: 8,8 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 0,3
55.GÜNEY AFRİKA - JOHANNESBURG
2026 ortalama sinema bileti: 8,8 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 35,8
56.TÜRKİYE - İSTANBUL
2026 ortalama sinema bileti: 8,5 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 97,7
57.BREZİLYA - RİO DE JANEİRO
2026 ortalama sinema bileti: 7,8 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): -8,6
58.ŞİLİ - SANTİAGO
2026 ortalama sinema bileti: 7,8 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 7,2
59.TAYLAND - BANGKOK
2026 ortalama sinema bileti: 7,5 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): -2,6
60.KOLOMBİYA - BOGOTA
2026 ortalama sinema bileti: 7,5 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 83,6
61.ÇİN - PEKİN
2026 ortalama sinema bileti: 7,4 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): -12,3
62.FİLİPİNLER - MANİLA
2026 ortalama sinema bileti: 7,3 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 24,2
63.MEKSİKA - MEKSİKO
2026 ortalama sinema bileti: 6,9 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 63,9
64.MALEZYA - KUALA LUMPUR
2026 ortalama sinema bileti: 5,4 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 27,1
65.HİNDİSTAN - DELHİ
2026 ortalama sinema bileti: 5,2 dolar
7 yıllık değişim (yüzde): 7,4