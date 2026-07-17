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        Haberler Yaşam İnfazdan önce toprak yemek istedi! İdam mahkumlarının tarihe geçen son yemekleri!

        İnfazdan önce toprak yemek istedi! İdam mahkumlarının tarihe geçen son yemekleri!

        Ölüm cezasına çarptırılan suçluların infaz öncesi son istekleri, yıllardır hem psikologların hem de kamuoyunun ilgisini çekiyor. Sadece bir zeytin tanesinden koca bir deniz ürünleri ziyafetine kadar uzanan bu ilginç tercihler, suçluların son anlarındaki ruh hallerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. İdam mahkumlarının son yemekleri ve tarihe geçen o sıra dışı talepler haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        Teksas eyaletinde asırlık bir son yemek geleneğinin tamamen yasaklanmasına neden olan o meşhur siparişi daha önce duymuş muydunuz? Bazı mahkumlar devasa menüler talep ederken, bazılarının sadece bir fincan kahve veya iki kutu dondurmayla ölüme yürümesi tüyler ürpertiyor. İnfaz öncesi yaşanan bu kan donduran detayları sizin için derledik...

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        TIMOTHY MCVEIGH: İKİ KUTU DONDURMA

        Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük iç terör eylemlerinden biri olan Oklahoma City saldırısının faili Timothy McVeigh, son anlarında zengin bir menü istemedi. İnfazından hemen önce sadece iki kutu naneli çikolatalı dondurma talep etti. Yüzlerce kişinin hayatını karartan bir ismin bu çocuksu ve sade tercihi, infaz kayıtlarına en çok tartışılan son yemeklerden biri olarak geçti.

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        VICTOR FEGUER: TEK BİR ZEYTİN

        1963 yılında infaz edilen Victor Feguer'in tabağında ise oldukça dramatik bir görüntü vardı. Kendisinden son bir yemek siparişi vermesi istendiğinde, o yalnızca çekirdekli tek bir zeytin istedi. Bu sıra dışı seçim, infazın üzerinden on yıllar geçmesine rağmen ölüm cezası tarihinin en garip ve unutulmaz anları arasındaki yerini koruyor.

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        AILEEN WUORNOS: SADECE KAHVE

        Amerika'nın en bilinen kadın seri katillerinden Aileen Wuornos, son saatlerini oldukça sessiz geçirdi. Kendisine sunulan son yemek hakkını tamamen reddeden Wuornos, hücresinden çıkmadan önce sadece bir fincan sade kahve içmekle yetindi.

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        JOHN WAYNE GACY: KIZARMIŞ TAVUK VE KARİDES

        Kurbanlarını palyaço kılığında kandırmasıyla tanınan John Wayne Gacy, son anlarında adeta bir ziyafet çekti. Mahkumun masasında kızarmış tavuk, karides, yüksek porsiyonlu patates kızartması ve taze çilek yer alıyordu. Bu geniş ve iştah açıcı menü, işlenen korkunç cinayetlerle tam bir tezat oluşturuyordu.

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        TED BUNDY: ÖZEL TALEPTE BULUNMADI

        Tarihin en acımasız isimlerinden Ted Bundy, ölmeden önce hiçbir özel talepte bulunmadı. Özel yemek hakkını kullanmayan Bundy'ye, cezaevi mutfağının o günkü standart tepsisi olan biftek, yumurta, kızarmış ekmek, süt ve meyve suyu verildi.

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        ROBERT ALTON HARRIS: İKİ BÜYÜK BOY PİZZA

        Robert Alton Harris son yemeğinde iki büyük boy pepperoni pizza ve altı kutu kola isteyerek doyurucu bir Amerikan klasiğini tercih etti.

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        ALLEN LEE DAVIS: ISTAKOZLU MENÜ

        Allen Lee Davis'in tercihi ise çok daha lükstü. Davis; ıstakoz kuyruğu, kızarmış karides, patates ve bol sarımsaklı ekmekten oluşan gösterişli bir deniz ürünleri sofrası kurdurdu.

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        RICKY RAY RECTOR: TATLISINI SONRAYA BIRAKTI

        Ricky Ray Rector'ın infaz gecesi yaşananlar, adalet sistemindeki akıl sağlığı tartışmalarının fitilini ateşledi. Yemeğini bitiren Rector, tepsisindeki cevizli turtaya dokunmadı ve gardiyanlara "Daha sonra yiyeceğim" dedi. Mahkumun infaz edileceğinin farkında olmadığını gösteren bu tüyler ürpertici sözler, yıllarca konuşuldu.

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        JAMES EDWARD SMITH: TOPRAK İSTEDİ

        Belki de en tuhaf talep James Edward Smith'ten geldi. Smith, son öğünü olarak bir parça toprak yutmak istedi. Ancak cezaevi yönetimi sağlık ve güvenlik protokolleri gereği bu isteği kesin bir dille reddetti. Toprak yiyemeyen mahkum, son çare olarak sadece bir kap yoğurt tüketmeyi seçti.

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        LAWRENCE RUSSELL BREWER: TEKSAS'TA GELENEĞİ BİTİREN SİPARİŞ

        Lawrence Russell Brewer, Teksas cezaevi mutfağına biftek, pizza, fajita, omlet, dondurma ve çeşitli tatlılardan oluşan devasa bir sipariş listesi verdi. Mutfak tüm bu yemekleri özenle hazırlayıp hücresine götürdüğünde ise Brewer hiçbirine dokunmadı ve aç olduğunu düşünmediğini söyledi.

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        Sisteme yönelik bu eylem büyük bir tepki topladı. Yaşanan olayın hemen ardından Teksas eyaleti, mahkumlara özel son yemek hazırlama uygulamasını tamamen kaldırdı. Artık o eyaletteki idam mahkumları, sadece diğer tüm mahkumlara verilen günün standart yemeğini yiyebiliyor.

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