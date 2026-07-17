İnfazdan önce toprak yemek istedi! İdam mahkumlarının tarihe geçen son yemekleri!

TIMOTHY MCVEIGH: İKİ KUTU DONDURMA

Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük iç terör eylemlerinden biri olan Oklahoma City saldırısının faili Timothy McVeigh, son anlarında zengin bir menü istemedi. İnfazından hemen önce sadece iki kutu naneli çikolatalı dondurma talep etti. Yüzlerce kişinin hayatını karartan bir ismin bu çocuksu ve sade tercihi, infaz kayıtlarına en çok tartışılan son yemeklerden biri olarak geçti.