Beyaz Saray'dan açıklama: "Trump Türkiye ziyaretinde büyük memnuniyet duydu"

Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'ın ABD ile görüşmeye devam ettiğini ve anlaşma yapmak istediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, basın mensuplarının Orta Doğu ve ABD politikalarıyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Leavitt, "Aslında bu konuyu daha bir saat kadar önce Başkan (Donald Trump) ile görüştüm. ABD ordusunun vurduğu ağır darbelerin ardından İran, ABD ile bir anlaşmaya varma isteğini dile getirmeye devam ediyor." dedi.

Son günlerde ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına değinen Leavitt, bunun nedeninin İran'ın ABD ile imzaladığı mutabakat zaptını ihlal etmesi olduğunu savunarak, "Daha açık olmak gerekirse, imzaladıkları mutabakat zaptı uyarınca Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açmamaları gerekiyordu. Ne yazık ki bunu yaptılar ve bu son derece yanlış bir karardı." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Beyaz Saray Sözcüsü, Başkan Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın bu türden "aktif terör eylemleri gerçekleştirmesine seyirci kalmayacağını" belirtti.

"BAŞKAN TÜRKİYE ZİYARETİNDEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDU"

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, AA muhabirinin sorusu üzerine, ABD Başkanı Trump'ın son NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ile yürüttüğü temasları değerlendirdi.

"Başkan'ın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum." diyen Leavitt, Trump'ın ayrıca NATO müttefiklerini ortak savunma için savunma harcamalarını artırmaya teşvik etmesinin üye ülkelerden olumlu karşılık görmesinden de memnun olduğunu söyledi.

Leavitt, "Ayrıca (Trump), Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden de büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor." ifadelerini kullandı.