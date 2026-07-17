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        Haberler Keşfet Çocuğunuz yaz tatilinde elinden telefonu düşürmüyor mu? İşte ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!

        Çocuğunuz yaz tatilinde elinden telefonu düşürmüyor mu? İşte ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!

        Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların ekran süresi de hızla arttı. Peki bu durumun önüne nasıl geçilebilir? Uzmanlara göre çözüm telefonu tamamen yasaklamaktan değil; evde uygulanabilecek küçük ama kalıcı alışkanlıklar oluşturmaktan geçiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 08:36 Güncelleme:
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        1

        Okulların kapanmasıyla birlikte boş zamanı artan çocuklar, günün büyük bölümünü akıllı telefon ve tablet karşısında, sosyal medya akışlarında kaybolarak geçiriyor. Birçok ebeveyn çareyi cihazları tamamen yasaklamakta bulsa da, bu yaklaşım çocuklarda daha büyük bir dirence yol açabiliyor. Uzmanlara göre ekran süresini azaltmanın yolu yasaklardan değil, sürdürülebilir alışkanlıklardan geçiyor. İşte çocuk psikologlarının ebeveynlere önerdiği 6 etkili yöntem...

        2

        YASAKLAMAK YERİNE KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAYIN

        Telefonu veya tableti bir anda tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak çoğu zaman tartışmaları artırıyor. Çocuk psikologları, ekran süresini azaltırken ani yasaklar yerine küçük değişikliklerin daha kalıcı olduğunu belirtiyor.

        Değişiklik kararlarının tartışma anlarında değil, sakin zamanlarda alınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, evde telefon ve tabletlerin bırakılacağı ortak bir alan oluşturulmasını ve tüm şarj cihazlarının tek noktada toplanmasını tavsiye ediyor.

        3

        KURALLARI DAYATMAYIN, BİRLİKTE BELİRLEYİN

        Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar, kendilerine dayatılan kurallara karşı daha fazla direnç gösterebiliyor. Bu süreçte akran baskısının ve çocukların arkadaşlarıyla iletişimde kalma ihtiyacının göz ardı edilmemesi gerekiyor.

        Uzmanlar, ekran süresi konusunda aile toplantısı yapılarak ortak kurallar belirlenmesini öneriyor. Böylece çocuk, kararın bir parçası olduğunu hissediyor ve kurallara uyma ihtimali artıyor.

        4

        YAPAY ÖDÜLLER YERİNE GERÇEK HAYAT ALTERNATİFLERİ KOYUN

        Çocuklar çoğu zaman yapacak başka bir şey bulamadıkları ya da sıkıldıkları için dijital cihazlara yönelebiliyor. Gün içinde kısa yürüyüşler, bisiklet, su oyunları, kutu oyunları, kitap okuma saatleri veya birlikte yemek hazırlamak gibi aktiviteler ekranın yerini alabiliyor.

        Uzmanlara göre amaç, sürekli bir etkinlik takvimi oluşturmak değil; dijital dünyanın sunduğu yapay ödül mekanizmalarının yerine çocuğun gerçek hayatta keyif alabileceği fiziksel ve sosyal deneyimler sunabilmek.

        5

        SOSYAL MEDYANIN NASIL ÇALIŞTIĞINI ANLATIN

        Uzmanlar, çocuklarla sosyal medya uygulamalarının kullanıcıları neden sürekli kaydırmaya teşvik ettiği üzerine konuşulmasını öneriyor.

        Beğeni sistemi, bildirimler ve önerilen videoların kullanıcıyı uygulamada daha uzun süre tutmak için tasarlandığını anlamak, çocukların ekran alışkanlıklarını sorgulamasına yardımcı olabiliyor.

        6

        ÇOCUĞUNUZUN SIKILMASINA İZİN VERİN

        "Canım sıkılıyor" cümlesi birçok ebeveyni çocuğunu oyalayacak hızlı çözümler aramaya yöneltebiliyor. Ancak uzmanlar, kısa süreli can sıkıntısının çocukların hayal kurmasına, kendi oyunlarını geliştirmesine ve yaratıcılığını kullanmasına fırsat tanıyabileceğini belirtiyor.

        Sürekli ekranla doldurulmayan bu boş zamanların, çocukların bağımsız düşünme, problem çözme ve üretme becerilerini destekleyebileceği ifade ediliyor.

        7

        EN ÖNEMLİ KURAL: KENDİ DİJİTAL ALIŞKANLIKLARINIZLA YÜZLEŞİN

        Çocuklar ekran kullanımını ve sınırlarını en çok evde anne ve babalarını gözlemleyerek öğreniyor. Anne veya babanın sürekli telefonda bildirim kaydırdığı bir ortamda çocuktan ekran süresini azaltmasını beklemek gerçekçi olmuyor.

        Uzmanlar, ebeveynlerin de telefon kullanımı konusunda mükemmel olmadığını kabul eden dürüst konuşmalar yapmasını ve özellikle akşam yemeklerinde tüm aile bireylerinin cihazlarını ortak bir kutuya bırakarak çocuklarına rol model olmasını öneriyor.

        8
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