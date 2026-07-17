Çocuğunuz yaz tatilinde elinden telefonu düşürmüyor mu? İşte ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!

YAPAY ÖDÜLLER YERİNE GERÇEK HAYAT ALTERNATİFLERİ KOYUN

Çocuklar çoğu zaman yapacak başka bir şey bulamadıkları ya da sıkıldıkları için dijital cihazlara yönelebiliyor. Gün içinde kısa yürüyüşler, bisiklet, su oyunları, kutu oyunları, kitap okuma saatleri veya birlikte yemek hazırlamak gibi aktiviteler ekranın yerini alabiliyor.

Uzmanlara göre amaç, sürekli bir etkinlik takvimi oluşturmak değil; dijital dünyanın sunduğu yapay ödül mekanizmalarının yerine çocuğun gerçek hayatta keyif alabileceği fiziksel ve sosyal deneyimler sunabilmek.