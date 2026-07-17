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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den uyarı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak

        Meteoroloji'den uyarı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava sisteminin etkisi altında. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz bölgesi ile Bolu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 07:25 Güncelleme:
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        Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz (Bolu) Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 26°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 28°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 33°C

        Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 34°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

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        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 35°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere (Bolu hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KARS °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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