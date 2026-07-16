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        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen: Gecikmeli düğün kutlamamız

        Yasemin Kay Allen: Gecikmeli düğün kutlamamız

        Yasemin Kay Allen, ocak ayında 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan Erdal Kaya ile evlenmişti. Çift, İstanbul'da bir teknede düzenledikleri gecikmeli düğün kutlamasında dostlarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 22:50 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, ocak ayında sürpriz bir kararla eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta dünyaevine girmişti.

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        Hayatlarını hem İstanbul'da hem de ABD'de sürdüren çift, şu sıralar İstanbul'da bulunuyor.

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        Oyuncu, 10 Temmuz'da hem doğum gününü kutladı hem de gecikmeli bir düğün daveti verdi. Yasemin Kay Allen ve eşi Erdal Kaya, arkadaşlarının da katıldığı bir tekne turunda keyifli anlar yaşadı.

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        Kutlamaya çiftin yakın arkadaşları katılırken, oyuncu Farah Zeynep Abdullah da Allen'i bu özel gününde yalnız bırakmadı.

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        <strong>"KALBİM SEVGİYLE TAŞIYOR"</strong>

        "KALBİM SEVGİYLE TAŞIYOR"

        Yasemin Kay Allen, teknede çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, "Kalbim sevgiyle taşıyor. Doğum günüm ve gecikmeli düğün kutlamamız" notunu düştü.

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        <strong>"SENİNLE HAYATIMI BİRLEŞTİRME ŞEREFİNE ERİŞTİM"</strong>

        "SENİNLE HAYATIMI BİRLEŞTİRME ŞEREFİNE ERİŞTİM"

        Erdal Kaya da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Kaya, "Tekrardan iyi doğdun; senin gibi biriyle hayatımı birleştirebilme şerefine eriştim" sözleriyle Allen'ın doğum gününü kutladı.

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        #Yasemin Kay Allen
        #Erdal Kaya
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