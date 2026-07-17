ÖTV’de 4x4 kriteri! Hangi otomobiller etkilenebilir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifinin yasalaşması halinde, otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde motor hacminin yanında çekiş sistemi de dikkate alınabilecek.

Böylece 4x4 çekiş sistemine sahip bir aracın, aynı motor hacmine sahip 4x2 çekiş sistemli bir araçtan farklı vergi diliminde değerlendirilmesinin önü açılmış olacak.

Kanun teklifinde çekiş türlerinin nasıl sınıflandırılacağı, hangi araçların kapsama gireceği ya da uygulanacak ÖTV oranlarına ilişkin bir bilgi ise yer almıyor.

Ancak teklifin yasalaşması halinde, dört tekerlekten çekişli araçlar ve çift motorlu elektrikli modellerde ÖTV artışı ihtimali gündeme gelebilir.

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TOGG DA MERCEK ALTINDA

Yeni kriterin yasalaşması durumunda, Türkiye’de satışta olan 4x4, AWD ve çift motorlu elektrikli modellerin vergi oranlarında değişiklik yaşanabilir.

Elektrikli otomobillerde özellikle çift motorlu AWD versiyonlar, içten yanmalı motora sahip benzer performanstaki rakiplerine kıyasla ÖTV avantajıyla öne çıkıyor.

Bu sayede yüksek performanslı elektrikli modeller, görece daha ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunulabiliyor.

Ancak yeni düzenleme ile bu araçların vergi dilimi açısından farklı bir sınıflandırmaya tabi tutulması mümkün olabilir.

TÜRKİYE'DE SATILAN TÜM 4X4 MODELLER MARKA MODEL VERSİYON FİYAT (TL) Audi Q4 e-tron 55 e-tron quattro 6.152.281 Q5 TDI quattro 150 kW 9.551.047 Q6 e-tron quattro 9.093.459 Q7 45 TFSI quattro 265 hp 11.282.146 Q8 TFSI quattro 195 kW 13.407.813 A5 Sedan / Avant TDI quattro 150 kW S tronic 8.177.319 A6 Sedan TDI 150 kW quattro 10.255.423 A6 e-tron quattro 9.792.003 A8 50 TDI quattro 286 hp 23.810.860 e-tron GT quattro 11.781.186 BMW X1 xDrive25e 5.469.400 230e xDrive Active Tourer 5.031.800 X5 xDrive40d 18.487.400 X6 xDrive40d 18.528.400 X7 xDrive40d 23.973.800 iX xDrive60 10.343.600 iX3 50 xDrive 6.646.800 i4 eDrive40 5.430.800 520d xDrive Sedan 11.254.800 i5 M60 xDrive 9.951.200 740d xDrive Sedan 20.818.200 i7 xDrive60 14.188.000 BYD Sealion 7 390 kW AWD 4.190.000 Tang AWD 5.418.000 Seal 390 kW AWD 4.077.000 Han 380 kW AWD 4.573.000 Chery Tiggo 7 Prestige 4x4 1.6 TGDI 2.640.000 Ford Explorer EV 250 KW AWD 4.217.200 Capri 250 KW AWD 4.330.000 Honda CR-V 2.0L Hibrit AWD 6.160.000 ZR-V 2.0L Hibrit AWD 4.970.000 Hyundai Tucson 1.6 CRDİ 136 PS 4X4 3.592.000 Ioniq 5 N 448 kW 4x4 5.800.000 Ioniq 9 226 kW AWD 6.960.000 Jaecoo J7 Evolve 4x4 2.770.000 Jeep Avenger 4xe OVERLAND 2.740.000 KGM Musso Grand 4x4 Otomatik 3.295.000 Torres 4x4 1.5 GDI Turbo 2.950.000 Actyon 4x4 1.5 Otomatik 3.450.000 Kia Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT 3.450.000 Sorento 1.6L 239 PS 4X4 6.190.000 EV9 283 kW 4X4 7.620.000 Land Rover Range Rover Evoque Benzin - Plug-in Hybrid 7.809.458 Defender 110 13.714.421 Discovery Dizel - Mild Hybrid 16.211.707 Discovery Sport Benzin - Plug-in Hybrid 8.011.444 Range Rover Standard Wheelbase Hybrid 26.683.522 Range Rover Sport Dizel - Mild Hybrid 20.975.438 Range Rover Velar Dizel - Mild Hybrid 10.888.407 Lexus NX 350h 4x4 7.615.000 RX 350h AWD 10.740.000 Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC 6.950.000 GLB 220 4MATIC 4.990.000 CLA 220 4MATIC 4.873.000 C 200 4MATIC 6.358.000 E 220 d 4MATIC 11.367.500 CLE 300 4MATIC Coupé 8.389.000 GLE 300 d 4MATIC 13.465.000 GLS 450 d 4MATIC 21.315.000 G-Serisi 450 d 22.017.000 EQE 350 4MATIC 6.775.500 S 450 d 4MATIC L 21.035.000 EQS 450 4MATIC 10.108.500 MINI Countryman S ALL4 6.800.700 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 4x4 2.833.400 Opel Grandland GS 239 kW AWD 3.872.000 Porsche Cayenne AWD 20.727.113 Panamera 4 24.234.953 Macan 4 9.115.926 Taycan 4 14.496.126 911 Carrera 4S 36.593.225 Renault Duster hybrid 4x4 2.750.000 Skoda Enyaq Coupe e-RS 4x4 5.349.900 Superb 2.0 TDI 193 PS 4x4 6.974.900 Kodiaq 2.0 TDI SCR 193 PS 4x4 6.624.900 Subaru Forester 2.0i Style e-Boxer 4.879.000 Crosstek 2.0i Xclusive e-Boxer 3.919.000 Suzuki Vitara 1.4 MHEV AllGrip 2.249.000 S-Cross 1.4 MHEV AllGrip 2.530.000 Tesla Model Y Performance 4.756.500 Togg T10X V2 4More Obsidiyen 3.218.137 T10F V2 4More 3.217.937 Toyota Land Cruiser Prado 2.8 L D-4D Mild Hybrid 13.100.000 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4MOTION 6.254.000 Passat 2.0 TDI 4MOTION 7.203.000 Volvo XC60 B5 AWD Mild hybrid 7.292.014 XC90 B5 AWD Mild hybrid 11.123.054 EX30 Twin Motor, Ultra 3.619.314 KAYNAK: HABERTÜRK

Türkiye’de satılan 4x4 ve AWD çekiş sistemine sahip modeller incelendiğinde, listenin ağırlıklı olarak SUV’lar, premium otomobiller, arazi odaklı araçlar ve çift motorlu elektrikli modellerden oluştuğu görülüyor.

Bu kapsamda yerli elektrikli otomobil Togg’un 4More versiyonu da dikkat çekiyor. Çift motorlu yapıya sahip olan Togg 4More, dört tekerlekten çekiş sistemiyle yeni ÖTV kriterinden etkilenebilecek modeller arasında bulunuyor.

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İçten yanmalı motora sahip araçlar arasında ise Land Rover ürün gamının tamamı, Volkswagen Tiguan ve Passat’ın 4Motion versiyonları, Skoda Kodiaq ve Superb’in 4x4 çekiş sistemine sahip seçenekleri, Hyundai, Honda, Kia ve Volvo'nun SUV'ları, Audi’nin quattro modelleri, BMW’nin xDrive versiyonları ve Mercedes-Benz’in 4MATIC seçenekleri de bu kapsamda öne çıkanlar arasında yer alıyor.

Elektrikli tarafta ise Togg’un yanı sıra BYD Seal, BYD Han, BYD Sealion 7, Kia EV9, Tesla Model Y Performance, Ford Explorer AWD ve Alman premium markaların çift motorlu elektrikli modelleri yeni kriter kapsamına girecek araçlar arasında bulunuyor.

Daha erişilebilir 4x4 alternatiflerde ise Türkiye'de üretilen Renault Duster 4x4'ün yanı sıra Suzuki Vitara AllGrip, Suzuki S-Cross AllGrip, Nissan Qashqai 4x4, Jeep Avenger 4xe, Chery Tiggo 7 4x4 ve Jaecoo J7 4x4 gibi ithal modeller öne çıkıyor.

KAPSAM NETLEŞMEDİ

ÖTV’de son büyük değişiklik bundan 1 yıl önce yapılmıştı. Geçen yıl yapılan düzenleme ile en düşük ÖTV oranı yüzde 70 olarak belirlenmiş; yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar da hayata geçirilmişti.

Plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30’dan yüzde 45’e yükseltilirken, elektrikli otomobillerde en düşük oran yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılmıştı.

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Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise 4x4 pick-up modeller olmuştu. Bu araçlarda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılmıştı.

Yeni teklifin yasalaşması halinde, benzer bir ayrımın otomobil ve SUV tarafında da çekiş sistemi üzerinden yapılmasının önü açılacak.

Henüz teklifin hangi çekiş sistemlerini ve modelleri kapsayacağı netleşmediği için doğrudan bir ÖTV artışından söz etmek mümkün değil. Ancak düzenleme yasalaşırsa, dört tekerlekten çekişli SUV’lar ve çift motorlu elektrikli otomobiller yeni vergi kriteri açısından en dikkat çekici modeller arasında olacak.

DEĞİŞMEME İHTİMALİ VAR

Öte yandan, daha önce yapılan düzenlemelerle elektrikli otomobillerde ÖTV oranlarının menzil ve batarya kapasitesine göre belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmişti.

Ancak bugün elektrikli otomobillerde ÖTV oranları hâlâ motor gücü ve matrah kriterlerine göre uygulanıyor.

Bu nedenle çekiş sistemine göre ÖTV belirleme yetkisinin verilmesi, söz konusu kriterin mutlaka kullanılacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla düzenleme yasalaşsa bile, ÖTV oranlarının kısa vadede bundan etkilenmeme ihtimali de bulunuyor.