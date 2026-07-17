ÖTV’de 4x4 kriteri! Hangi otomobiller etkilenebilir?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde çekiş sistemi de dikkate alınabilecek. Teklif yasalaşırsa 4x4, AWD ve çift motorlu elektrikli modeller farklı vergi sınıflandırmasına tabi tutulabilir. Togg 4More'dan BYD Seal'e, Tesla Model Y Performance'tan Audi, BMW, Mercedes ve Volvo'ya kadar Türkiye'de satılan çok sayıda dört tekerlekten çekişli model yeni kriter açısından mercek altında olacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifinin yasalaşması halinde, otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde motor hacminin yanında çekiş sistemi de dikkate alınabilecek.
Böylece 4x4 çekiş sistemine sahip bir aracın, aynı motor hacmine sahip 4x2 çekiş sistemli bir araçtan farklı vergi diliminde değerlendirilmesinin önü açılmış olacak.
Kanun teklifinde çekiş türlerinin nasıl sınıflandırılacağı, hangi araçların kapsama gireceği ya da uygulanacak ÖTV oranlarına ilişkin bir bilgi ise yer almıyor.
Ancak teklifin yasalaşması halinde, dört tekerlekten çekişli araçlar ve çift motorlu elektrikli modellerde ÖTV artışı ihtimali gündeme gelebilir.
TOGG DA MERCEK ALTINDA
Yeni kriterin yasalaşması durumunda, Türkiye’de satışta olan 4x4, AWD ve çift motorlu elektrikli modellerin vergi oranlarında değişiklik yaşanabilir.
Elektrikli otomobillerde özellikle çift motorlu AWD versiyonlar, içten yanmalı motora sahip benzer performanstaki rakiplerine kıyasla ÖTV avantajıyla öne çıkıyor.
Bu sayede yüksek performanslı elektrikli modeller, görece daha ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunulabiliyor.
Ancak yeni düzenleme ile bu araçların vergi dilimi açısından farklı bir sınıflandırmaya tabi tutulması mümkün olabilir.
Türkiye’de satılan 4x4 ve AWD çekiş sistemine sahip modeller incelendiğinde, listenin ağırlıklı olarak SUV’lar, premium otomobiller, arazi odaklı araçlar ve çift motorlu elektrikli modellerden oluştuğu görülüyor.
Bu kapsamda yerli elektrikli otomobil Togg’un 4More versiyonu da dikkat çekiyor. Çift motorlu yapıya sahip olan Togg 4More, dört tekerlekten çekiş sistemiyle yeni ÖTV kriterinden etkilenebilecek modeller arasında bulunuyor.
İçten yanmalı motora sahip araçlar arasında ise Land Rover ürün gamının tamamı, Volkswagen Tiguan ve Passat’ın 4Motion versiyonları, Skoda Kodiaq ve Superb’in 4x4 çekiş sistemine sahip seçenekleri, Hyundai, Honda, Kia ve Volvo'nun SUV'ları, Audi’nin quattro modelleri, BMW’nin xDrive versiyonları ve Mercedes-Benz’in 4MATIC seçenekleri de bu kapsamda öne çıkanlar arasında yer alıyor.
Elektrikli tarafta ise Togg’un yanı sıra BYD Seal, BYD Han, BYD Sealion 7, Kia EV9, Tesla Model Y Performance, Ford Explorer AWD ve Alman premium markaların çift motorlu elektrikli modelleri yeni kriter kapsamına girecek araçlar arasında bulunuyor.
Daha erişilebilir 4x4 alternatiflerde ise Türkiye'de üretilen Renault Duster 4x4'ün yanı sıra Suzuki Vitara AllGrip, Suzuki S-Cross AllGrip, Nissan Qashqai 4x4, Jeep Avenger 4xe, Chery Tiggo 7 4x4 ve Jaecoo J7 4x4 gibi ithal modeller öne çıkıyor.
KAPSAM NETLEŞMEDİ
ÖTV’de son büyük değişiklik bundan 1 yıl önce yapılmıştı. Geçen yıl yapılan düzenleme ile en düşük ÖTV oranı yüzde 70 olarak belirlenmiş; yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar da hayata geçirilmişti.
Plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30’dan yüzde 45’e yükseltilirken, elektrikli otomobillerde en düşük oran yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılmıştı.
Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise 4x4 pick-up modeller olmuştu. Bu araçlarda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılmıştı.
Yeni teklifin yasalaşması halinde, benzer bir ayrımın otomobil ve SUV tarafında da çekiş sistemi üzerinden yapılmasının önü açılacak.
Henüz teklifin hangi çekiş sistemlerini ve modelleri kapsayacağı netleşmediği için doğrudan bir ÖTV artışından söz etmek mümkün değil. Ancak düzenleme yasalaşırsa, dört tekerlekten çekişli SUV’lar ve çift motorlu elektrikli otomobiller yeni vergi kriteri açısından en dikkat çekici modeller arasında olacak.
DEĞİŞMEME İHTİMALİ VAR
Öte yandan, daha önce yapılan düzenlemelerle elektrikli otomobillerde ÖTV oranlarının menzil ve batarya kapasitesine göre belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmişti.
Ancak bugün elektrikli otomobillerde ÖTV oranları hâlâ motor gücü ve matrah kriterlerine göre uygulanıyor.
Bu nedenle çekiş sistemine göre ÖTV belirleme yetkisinin verilmesi, söz konusu kriterin mutlaka kullanılacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla düzenleme yasalaşsa bile, ÖTV oranlarının kısa vadede bundan etkilenmeme ihtimali de bulunuyor.