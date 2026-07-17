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        Haberler Ekonomi Otomobil ÖTV’de 4x4 kriteri! Hangi otomobiller etkilenebilir?

        ÖTV’de 4x4 kriteri! Hangi otomobiller etkilenebilir?

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde çekiş sistemi de dikkate alınabilecek. Teklif yasalaşırsa 4x4, AWD ve çift motorlu elektrikli modeller farklı vergi sınıflandırmasına tabi tutulabilir. Togg 4More'dan BYD Seal'e, Tesla Model Y Performance'tan Audi, BMW, Mercedes ve Volvo'ya kadar Türkiye'de satılan çok sayıda dört tekerlekten çekişli model yeni kriter açısından mercek altında olacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 07:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifinin yasalaşması halinde, otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde motor hacminin yanında çekiş sistemi de dikkate alınabilecek.

        Böylece 4x4 çekiş sistemine sahip bir aracın, aynı motor hacmine sahip 4x2 çekiş sistemli bir araçtan farklı vergi diliminde değerlendirilmesinin önü açılmış olacak.

        Kanun teklifinde çekiş türlerinin nasıl sınıflandırılacağı, hangi araçların kapsama gireceği ya da uygulanacak ÖTV oranlarına ilişkin bir bilgi ise yer almıyor.

        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi

        Ancak teklifin yasalaşması halinde, dört tekerlekten çekişli araçlar ve çift motorlu elektrikli modellerde ÖTV artışı ihtimali gündeme gelebilir.

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        TOGG DA MERCEK ALTINDA

        Yeni kriterin yasalaşması durumunda, Türkiye’de satışta olan 4x4, AWD ve çift motorlu elektrikli modellerin vergi oranlarında değişiklik yaşanabilir.

        Elektrikli otomobillerde özellikle çift motorlu AWD versiyonlar, içten yanmalı motora sahip benzer performanstaki rakiplerine kıyasla ÖTV avantajıyla öne çıkıyor.

        Bu sayede yüksek performanslı elektrikli modeller, görece daha ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunulabiliyor.

        Ancak yeni düzenleme ile bu araçların vergi dilimi açısından farklı bir sınıflandırmaya tabi tutulması mümkün olabilir.

        TÜRKİYE'DE SATILAN TÜM 4X4 MODELLER
        MARKA MODEL VERSİYON FİYAT (TL)
        Audi Q4 e-tron 55 e-tron quattro 6.152.281
        Q5 TDI quattro 150 kW 9.551.047
        Q6 e-tron quattro 9.093.459
        Q7 45 TFSI quattro 265 hp 11.282.146
        Q8 TFSI quattro 195 kW 13.407.813
        A5 Sedan / Avant TDI quattro 150 kW S tronic 8.177.319
        A6 Sedan TDI 150 kW quattro 10.255.423
        A6 e-tron quattro 9.792.003
        A8 50 TDI quattro 286 hp 23.810.860
        e-tron GT quattro 11.781.186
        BMW X1 xDrive25e 5.469.400
        230e xDrive Active Tourer 5.031.800
        X5 xDrive40d 18.487.400
        X6 xDrive40d 18.528.400
        X7 xDrive40d 23.973.800
        iX xDrive60 10.343.600
        iX3 50 xDrive 6.646.800
        i4 eDrive40 5.430.800
        520d xDrive Sedan 11.254.800
        i5 M60 xDrive 9.951.200
        740d xDrive Sedan 20.818.200
        i7 xDrive60 14.188.000
        BYD Sealion 7 390 kW AWD 4.190.000
        Tang AWD 5.418.000
        Seal 390 kW AWD 4.077.000
        Han 380 kW AWD 4.573.000
        Chery Tiggo 7 Prestige 4x4 1.6 TGDI 2.640.000
        Ford Explorer EV 250 KW AWD 4.217.200
        Capri 250 KW AWD 4.330.000
        Honda CR-V 2.0L Hibrit AWD 6.160.000
        ZR-V 2.0L Hibrit AWD 4.970.000
        Hyundai Tucson 1.6 CRDİ 136 PS 4X4 3.592.000
        Ioniq 5 N 448 kW 4x4 5.800.000
        Ioniq 9 226 kW AWD 6.960.000
        Jaecoo J7 Evolve 4x4 2.770.000
        Jeep Avenger 4xe OVERLAND 2.740.000
        KGM Musso Grand 4x4 Otomatik 3.295.000
        Torres 4x4 1.5 GDI Turbo 2.950.000
        Actyon 4x4 1.5 Otomatik 3.450.000
        Kia Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT 3.450.000
        Sorento 1.6L 239 PS 4X4 6.190.000
        EV9 283 kW 4X4 7.620.000
        Land Rover Range Rover Evoque Benzin - Plug-in Hybrid 7.809.458
        Defender 110 13.714.421
        Discovery Dizel - Mild Hybrid 16.211.707
        Discovery Sport Benzin - Plug-in Hybrid 8.011.444
        Range Rover Standard Wheelbase Hybrid 26.683.522
        Range Rover Sport Dizel - Mild Hybrid 20.975.438
        Range Rover Velar Dizel - Mild Hybrid 10.888.407
        Lexus NX 350h 4x4 7.615.000
        RX 350h AWD 10.740.000
        Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC 6.950.000
        GLB 220 4MATIC 4.990.000
        CLA 220 4MATIC 4.873.000
        C 200 4MATIC 6.358.000
        E 220 d 4MATIC 11.367.500
        CLE 300 4MATIC Coupé 8.389.000
        GLE 300 d 4MATIC 13.465.000
        GLS 450 d 4MATIC 21.315.000
        G-Serisi 450 d 22.017.000
        EQE 350 4MATIC 6.775.500
        S 450 d 4MATIC L 21.035.000
        EQS 450 4MATIC 10.108.500
        MINI Countryman S ALL4 6.800.700
        Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 4x4 2.833.400
        Opel Grandland GS 239 kW AWD 3.872.000
        Porsche Cayenne AWD 20.727.113
        Panamera 4 24.234.953
        Macan 4 9.115.926
        Taycan 4 14.496.126
        911 Carrera 4S 36.593.225
        Renault Duster hybrid 4x4 2.750.000
        Skoda Enyaq Coupe e-RS 4x4 5.349.900
        Superb 2.0 TDI 193 PS 4x4 6.974.900
        Kodiaq 2.0 TDI SCR 193 PS 4x4 6.624.900
        Subaru Forester 2.0i Style e-Boxer 4.879.000
        Crosstek 2.0i Xclusive e-Boxer 3.919.000
        Suzuki Vitara 1.4 MHEV AllGrip 2.249.000
        S-Cross 1.4 MHEV AllGrip 2.530.000
        Tesla Model Y Performance 4.756.500
        Togg T10X V2 4More Obsidiyen 3.218.137
        T10F V2 4More 3.217.937
        Toyota Land Cruiser Prado 2.8 L D-4D Mild Hybrid 13.100.000
        Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4MOTION 6.254.000
        Passat 2.0 TDI 4MOTION 7.203.000
        Volvo XC60 B5 AWD Mild hybrid 7.292.014
        XC90 B5 AWD Mild hybrid 11.123.054
        EX30 Twin Motor, Ultra 3.619.314
        KAYNAK: HABERTÜRK

        Türkiye’de satılan 4x4 ve AWD çekiş sistemine sahip modeller incelendiğinde, listenin ağırlıklı olarak SUV’lar, premium otomobiller, arazi odaklı araçlar ve çift motorlu elektrikli modellerden oluştuğu görülüyor.

        Bu kapsamda yerli elektrikli otomobil Togg’un 4More versiyonu da dikkat çekiyor. Çift motorlu yapıya sahip olan Togg 4More, dört tekerlekten çekiş sistemiyle yeni ÖTV kriterinden etkilenebilecek modeller arasında bulunuyor.

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        İçten yanmalı motora sahip araçlar arasında ise Land Rover ürün gamının tamamı, Volkswagen Tiguan ve Passat’ın 4Motion versiyonları, Skoda Kodiaq ve Superb’in 4x4 çekiş sistemine sahip seçenekleri, Hyundai, Honda, Kia ve Volvo'nun SUV'ları, Audi’nin quattro modelleri, BMW’nin xDrive versiyonları ve Mercedes-Benz’in 4MATIC seçenekleri de bu kapsamda öne çıkanlar arasında yer alıyor.

        Elektrikli tarafta ise Togg’un yanı sıra BYD Seal, BYD Han, BYD Sealion 7, Kia EV9, Tesla Model Y Performance, Ford Explorer AWD ve Alman premium markaların çift motorlu elektrikli modelleri yeni kriter kapsamına girecek araçlar arasında bulunuyor.

        Daha erişilebilir 4x4 alternatiflerde ise Türkiye'de üretilen Renault Duster 4x4'ün yanı sıra Suzuki Vitara AllGrip, Suzuki S-Cross AllGrip, Nissan Qashqai 4x4, Jeep Avenger 4xe, Chery Tiggo 7 4x4 ve Jaecoo J7 4x4 gibi ithal modeller öne çıkıyor.

        KAPSAM NETLEŞMEDİ

        ÖTV’de son büyük değişiklik bundan 1 yıl önce yapılmıştı. Geçen yıl yapılan düzenleme ile en düşük ÖTV oranı yüzde 70 olarak belirlenmiş; yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar da hayata geçirilmişti.

        Plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30’dan yüzde 45’e yükseltilirken, elektrikli otomobillerde en düşük oran yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılmıştı.

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        Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise 4x4 pick-up modeller olmuştu. Bu araçlarda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılmıştı.

        Yeni teklifin yasalaşması halinde, benzer bir ayrımın otomobil ve SUV tarafında da çekiş sistemi üzerinden yapılmasının önü açılacak.

        Henüz teklifin hangi çekiş sistemlerini ve modelleri kapsayacağı netleşmediği için doğrudan bir ÖTV artışından söz etmek mümkün değil. Ancak düzenleme yasalaşırsa, dört tekerlekten çekişli SUV’lar ve çift motorlu elektrikli otomobiller yeni vergi kriteri açısından en dikkat çekici modeller arasında olacak.

        DEĞİŞMEME İHTİMALİ VAR

        Öte yandan, daha önce yapılan düzenlemelerle elektrikli otomobillerde ÖTV oranlarının menzil ve batarya kapasitesine göre belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmişti.

        Ancak bugün elektrikli otomobillerde ÖTV oranları hâlâ motor gücü ve matrah kriterlerine göre uygulanıyor.

        Bu nedenle çekiş sistemine göre ÖTV belirleme yetkisinin verilmesi, söz konusu kriterin mutlaka kullanılacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla düzenleme yasalaşsa bile, ÖTV oranlarının kısa vadede bundan etkilenmeme ihtimali de bulunuyor.

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