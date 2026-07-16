Bir dönemin popüler dizisi 'Kampüsistan'da canlandırdığı 'Yeşim' karakteriyle tanınan oyuncu Göksun Çam, İzmir-İstanbul yolculuğu sırasında acemi bir sürücünün kendisine arkadan çarpmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Çam, "Arkamdan makas atarak gelen araç çarpıp sürüklenmeme sebep oldu. Çevreden görenler aracımın daireler çizerek metrelerce sürüklendiğini söyledi. Otomobilin içinde şarampole yuvarlanacağımı sandım, aracımda iki köpeğim de vardı. Eğer araç durmasaydı, sağ çıkamayabilirdim. Çenem ve bacağımdan yaralandım, köpeklerimin de sağ olmasına şükrediyorum" dedi.

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"HAYVANLARI KORUDUĞUM İÇİN ALLAH DA BENİ KORUDU"

Yaşadığı kazanın detaylarını paylaşan oyuncu, "Sağ şeritte gidiyordum, bir araç en sol şeritten makas atarak en sağ şeride hızla geldi. Bana arkadan vuran genç yüzünden 35 metre döne döne sürüklenip refüje çarparak durdum. Otomobilden sağ çıkmam mucize. Bu mucizenin hayvanlara yaptığım iyiliklerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ben onları koruduğum için Allah da beni korudu" dedi.

"İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Kısa süre içinde ikinci kez trafik kazası geçirdiğini vurgulayan Göksun Çam, yaşadığı süreci şöyle özetledi: Geçen ay da barınak çıkışında yayayken dernek aracı arkamdan gelip çarptı, neredeyse beni ezip geçiyordu. Dün akşam da otomobilim pert oldu, hayatımda iki kez ölümden döndüm. Maalesef bunlar çok kısa sürede gerçekleşti.