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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda USK çiğ sütün fiyatını sabit bıraktı

        USK çiğ sütün fiyatını sabit bıraktı

        Ulusal Süt Konseyi, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için tavsiye satış fiyatını 24,30 TL/Litre' de sabit tuttuğunu açıkladı

        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 08:37 Güncelleme:
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        USK çiğ sütün fiyatını sabit bıraktı

        Ulusal Süt Konseyi (USK), 16 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda sıcak çiğ inek sütüne ilişkin açıklama yaptı.

        Buna göre; yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 24,30 TL/Litre olarak uygulanmasına devam edileceğini belirtti.

        “SATIŞ FİYATI EKİM AYINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK”

        Duyuruda soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici örgütü tarafından karşılandığı takdirde bu giderler için 1,80 TL/Litre ilave olarak ödenecektir.

        Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 36 Kuruş fark uygulanacaktır.

        Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Ekim ayında yeniden değerlendirilecektir" denildi.

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