USK çiğ sütün fiyatını sabit bıraktı
Ulusal Süt Konseyi, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için tavsiye satış fiyatını 24,30 TL/Litre' de sabit tuttuğunu açıkladı
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 08:37 Güncelleme:
Ulusal Süt Konseyi (USK), 16 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda sıcak çiğ inek sütüne ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre; yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 24,30 TL/Litre olarak uygulanmasına devam edileceğini belirtti.
“SATIŞ FİYATI EKİM AYINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK”
Duyuruda soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici örgütü tarafından karşılandığı takdirde bu giderler için 1,80 TL/Litre ilave olarak ödenecektir.
Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 36 Kuruş fark uygulanacaktır.
Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Ekim ayında yeniden değerlendirilecektir" denildi.
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