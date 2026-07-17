USK çiğ sütün fiyatını sabit bıraktı

Ulusal Süt Konseyi (USK), 16 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda sıcak çiğ inek sütüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre; yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 24,30 TL/Litre olarak uygulanmasına devam edileceğini belirtti.

“SATIŞ FİYATI EKİM AYINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK”

Duyuruda soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici örgütü tarafından karşılandığı takdirde bu giderler için 1,80 TL/Litre ilave olarak ödenecektir.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 36 Kuruş fark uygulanacaktır.

Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Ekim ayında yeniden değerlendirilecektir" denildi.