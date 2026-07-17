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        Haberler Ekonomi Emlak Konutta yılın en yüksek satışı

        Konutta yılın en yüksek satışı

        Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 129 bin 979 adet konut satıldı. Böylece haziran, 2026'nın en çok konut satılan ayı oldu. Mayıs ayında bayram tatilleri nedeniyle gerileyen satışlar, haziranda toparlandı

        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Konutta yılın en yüksek satışı

        TÜİK, haziran ayına dair konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı.

        Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 129 bin 979 adet konut satıldı. Böylece haziran, 2026'nın en çok konut satılan ayı oldu.

        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 oranında artarak 43 bin 406 oldu. İkinci el konut satışları ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında artarak 86 bin 573 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 33,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 66,6 oldu.

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        İPOTEKLİ SATIŞIN PAYI YÜZDE 20

        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 oranında artarak 25 bin 993 oldu. Diğer konut satışları ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 oranında artarak 103 bin 986 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,0 diğer satışların payı yüzde 80,0 olarak gerçekleşti.

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        YABANCIYA SATIŞ DA YILIN ZİRVESİNDE

        Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 2 bin 15 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 oranında azalarak 9 bin 83 olarak gerçekleşti.

        Yabancıya satılan konut sayısı, bu yıl ilk kez 2 binin üzerine çıktı.

        Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya Federasyonu, 170 ile Ukrayna ve 170 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

        İŞ YERİ SATIŞLARI YÜZDE 19 ARTTI

        Konutta olduğu gibi iş yeri satışlarında da haziran ayında artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artışla 16 bin 565 iş yeri satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,7 oranında artarak 745 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 oranında artarak 15 bin 820 oldu.

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