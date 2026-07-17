Behati Prinsloo ve Adam Levine'in eğlenceli tatili
Süper model Behati Prinsloo ve Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte İtalya'nın Portofino sahilinde lüks yatla denize açıldı
Victoria's Secret modeli Behati Prinsloo ve Maroon 5 grubunun solisti olan eşi Adam Levine, tatil için İtalya'nın ünlü sahil bölgesi Portofino'yu seçen isimlerden.
En büyüğü 10, ikinci çocuğu 8 ve en küçüğü de üç yaşında olmak üzere üç çocuğu bulunan Prinsloo ve Levine çifti, çocuklarıyla birlikte Portofino'da aile tatilinin tadını çıkarırken görüntülendi.
Prinsloo ve Levine çiftine oyuncu Josh Brolin ve eşi Kathryn Boyd Brolin'in de aralarında bulunduğu arkadaşları da eşlik etti.
Grup, lüks bir yatla denize açılarak denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Lüks yatla tatil yapan grup için eğlence denizde de devam etti. Hem yetişkinler hem de çocuklar dev bir şişme kaydıraktan kendilerini Akdeniz sularına bıraktı.
Behati Prinsloo ve Adam Levine, 2012 yılından beri birlikte olan, inişli çıkışlı geçmişlerine rağmen günümüzde evliliklerini güçlü bir şekilde sürdüren Hollywood'un en popüler çiftlerinden biri.
Behati Prinsloo ve Adam Levine, 2012 yılından beri birlikte olan, inişli çıkışlı geçmişlerine rağmen günümüzde evliliklerini güçlü bir şekilde sürdüren Hollywood'un en popüler çiftlerinden biri.
İkili, 2012 yılında Maroon 5 grubunun bir klibi için model arayışı sırasında e-posta yoluyla tanıştı. Prinsloo klipte oynamasa da ikili haftalarca yazışmaya devam etti ve ilk kez Los Angeles'ta yüz yüze görüştü ve aşk yaşamaya başladı.
2013 yılının başlarında yaklaşık iki ay süren kısa bir ayrılık yaşadılar. Ancak bu ayrılığın büyük bir hata olduğunu anlayarak hızla barıştılar ve Temmuz 2013'te nişanlandılar. Çift, 2014'te Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde, Jonah Hill'in nikahı kıydığı ve ünlü isimlerin katıldığı sade bir törenle evlendi. 2016, 2018 ve 2023'te çocukları dünyaya geldi.