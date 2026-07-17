Behati Prinsloo ve Adam Levine'in eğlenceli tatili

2013 yılının başlarında yaklaşık iki ay süren kısa bir ayrılık yaşadılar. Ancak bu ayrılığın büyük bir hata olduğunu anlayarak hızla barıştılar ve Temmuz 2013'te nişanlandılar. Çift, 2014'te Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde, Jonah Hill'in nikahı kıydığı ve ünlü isimlerin katıldığı sade bir törenle evlendi. 2016, 2018 ve 2023'te çocukları dünyaya geldi.