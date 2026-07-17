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        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları Ordusu: Katar'daki üs ve Ürdün'deki üste konuşlu ABD uçakları hedef alındı

        İran Devrim Muhafızları Ordusu: Katar'daki üs ve Ürdün'deki üste konuşlu ABD uçakları hedef alındı

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Katar ve Ürdün'deki üste konuşlu savaş uçakları ile yakıt ikmal uçaklarının füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 13:14 Güncelleme:
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        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı

        Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bender Abbas kentindeki köprüler, yerleşim yerleri ve su aktarım merkezine yönelik ABD saldırılarına karşılık "14. dalga operasyon" kapsamında ABD uçaklarının hedef alındığı belirtildi.

        Açıklamada, iki aşamalı saldırıda Ürdün'de konuşlu ABD savaş uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının çok sayıda balistik füze ve kamikaze İHA ile hedef alındığı belirtilerek, bazılarının imha edildiği ileri sürüldü.

        İran Devrim Muhafızları, Katar'da bulunan ABD üssü Al Udeid'e de saldırı düzenlediklerini duyurdu.

        Bahreyn, Kuveyt ve Umman'daki ABD noktalarına saldırı

        Devrim Muhafızları Ordusu, 11. ve 12. saldırı dalgalarına ilişkin yayımladığı bildirilerde, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

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        Bu kapsamda, 11. saldırı dalgasında ABD ordusuna ait keşif uçakları ve helikopterlerin bulunduğu Bahreyn'deki Sakhir Hava Üssü'nün kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtilmişti.

        Aynı şekilde 12. saldırı dalgasında ise ABD'nin saldırılarına karşılık olarak Kuveyt'teki füze savunma tespit ve erken uyarı radarı, silah depoları, karadan karaya füze fırlatma rampası ile bu sistemlere ait çok sayıda yedek füzenin hedef alındığı ifade edilmişti.

        Devrim Muhafızları Ordusu 13. saldırı dalgasında da Umman'daki Ganem bölgesinde bulunan hava kontrol radarı ile Selame Kayalıkları'ndaki deniz kontrol radarının hedef alındığını duyurmuştu.

        Kuveyt: Tesislerimiz hedef alındı

        Kuveyt, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında bir elektrik üretimi ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, saldırı sonucu çıkan yangında tesisin hasar gördüğünü ve çok sayıda elektrik üretim ünitesinde zarar oluştuğunu açıkladı.

        Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın saldırısı nedeniyle elektrik üretimi ve su arıtma tesisinde yangın çıktığı, altyapıda hasar oluştuğu ve çok sayıda elektrik üretim ünitesinin zarar gördüğü belirtildi.

        Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı, teknik ekiplerin de hasar gören ünitelerin onarılması ve yeniden devreye alınması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

        Elektrik şebekesinin istikrarının yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, halktan olağanüstü süreç boyunca elektrik tüketiminde tasarrufa gitmeleri istendi.

        Açıklamada ayrıca gelişmelere ilişkin kamuoyunun resmi iletişim kanalları üzerinden bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

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