ABD Başkanı Trump suçladı, Çin reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, gizliliği kaldırılan yeni istihbarat belgelerinin ABD seçim sistemindeki güvenlik açıklarını ortaya koyduğunu savunarak Çin'i 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Trump, konuşmasında Amerikan istihbarat kurumlarının Çin'in faaliyetlerine ilişkin bilgileri kamuoyundan ve yönetimden gizlediğini de öne sürdü.

Mevcut seçim sisteminin "felaket derecede yetersiz" olduğunu ve siber saldırılara karşı son derece savunmasız kaldığını savunan Trump, "Çin, seçim verilerine yönelik tarihin en büyük ihlalini gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Çin'in 2020'den bu yana 220 milyon ABD seçmen bilgisini ele geçirerek tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğini öne süren Trump, "Bu rezaleti daha da artıran şey ise istihbarat teşkilatımızdaki birçok yapının, Çin'in seçimlere sinsi müdahalesine ilişkin bilgileri aktif olarak bastırmak ve küçümsemek için çalıştığı, hem başkandan hem de ABD halkından örtbas ettiği gerçeğidir." ifadesini kullanmıştı.

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Trump ayrıca, ABD istihbarat kurumları içindeki bazı "derin devlet" unsurlarının, Çin'in seçimlere müdahalesinin boyutuna ilişkin bilgileri bilinçli olarak bastırdığını ve önemsiz göstermeye çalıştığını öne sürdü.

ÇİN REDDETTİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddederek, bunları "asılsız ve kötü niyetli karalamalar" olarak nitelendirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Lin, düzenlediği günlük basın toplantısında, Trump'ın, Çin'in ABD'nin 2020 seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bu iddiaların "tamamen asılsız ve kötü niyetli karalamalar" olduğunu belirten Lin, bunların "saçmalık" olduğunun uzun zamandır kanıtlandığını söyledi.