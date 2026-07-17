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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde: Tarihin en pahalı organizasyonu!

        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde: Tarihin en pahalı organizasyonu!

        Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finali, ikinci el bilet piyasasında ABD spor tarihinin en pahalı organizasyonu unvanını aldı. Final için ortalama bilet fiyatı 11 bin 327 dolara (yaklaşık 534 bin TL) yükselirken, en pahalı satış iki koltuk için toplam 56 bin 958 dolara (yaklaşık 2,6 milyon lira) ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 13:09 Güncelleme:
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        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek final mücadelesi, sadece futbolseverlerin değil bilet piyasasının da gündemine oturdu. İkinci el bilet platformu TickPick'in verilerine göre, final karşılaşması ABD'de bugüne kadar düzenlenen tüm spor organizasyonları arasında ortalama bilet fiyatı açısından zirveye yerleşti.

        TickPick'in verilerine göre, final için ortalama bilet fiyatı 11 bin 327 dolara (yaklaşık 534 bin TL) yükseldi.

        Forbes'ta yer alan haberde, en dikkat çekici satışın ise 115A tribününde gerçekleştiği vurgulandı ve iki biletin her biri 28 bin 479 dolardan, toplamda ise 56 bin 958 dolara alıcı buldu.

        SUPER BOWL'U DA GERİDE BIRAKTI

        TickPick'in ortalama satış fiyatlarına göre hazırladığı sıralamada Dünya Kupası finali, ABD spor tarihinin en pahalı etkinliği oldu. Listenin devamında ise şu organizasyonlar yer aldı:

        Super Bowl LVIII (2024) - San Francisco 49ers - Kansas City Chiefs: 9 bin 411 dolar

        Super Bowl LV (2021) - Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs: 7 bin 313 dolar

        Super Bowl LIV (2020) - Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers: 6 bin 546 dolar

        2026 NBA Finalleri 3. maç (New York Knicks - San Antonio Spurs): 6 bin 308 dolar

        ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA İLGİ SINIRLI

        Fransa ile İngiltere arasında oynanacak üçüncülük karşılaşmasının en düşük bilet fiyatı ise yaklaşık 900 dolar seviyesinde bulunuyor. İngiltere'nin Arjantin'e yarı finalde elenmesinin ardından bu maçın bilet fiyatlarının yaklaşık 300 dolar gerilediği belirtildi.

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