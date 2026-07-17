Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler bu maçlar için oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirirken; yeni transferler Vedat Muriqi, Mason Greenwood ve Nathan Ake ile birlikte N'Golo Kante de listede yer almadı.

Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 oyuncu ekleme, çıkarma hakkı bulunuyor.

İşte F.Bahçe'nin UEFA kadrosu:

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok.

Savunma: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercen.

Orta Saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın.

Hücum: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.