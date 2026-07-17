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        Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçları kadrosu belli oldu!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Gornik Zabrze maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, Mason Greenwood ve Nathan Ake listede yer almazken; maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu ekleme ve çıkarma hakkı bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 19:41 Güncelleme:
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        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

        Sarı-lacivertliler bu maçlar için oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirirken; yeni transferler Vedat Muriqi, Mason Greenwood ve Nathan Ake ile birlikte N'Golo Kante de listede yer almadı.

        Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 oyuncu ekleme, çıkarma hakkı bulunuyor.

        İşte F.Bahçe'nin UEFA kadrosu:

        Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok.

        Savunma: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercen.

        Orta Saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın.

        Hücum: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

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