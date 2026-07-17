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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya! Anlaşma sağlandı

        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya! Anlaşma sağlandı

        Serie A temsilcisi Fiorentina, Trabzonspor'un ardından Christ Inao Oulai ile de anlaşma sağladı. Fildişi Sahilli oyuncu, kısa süre içinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        Transfer döneminde kadrosunda büyük bir yapılanmaya giden Trabzonspor'da, Christ Inao Oulai konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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        Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok takımın listesine giren Fildişi Sahilli oyuncu için bordo-mavililer Fiorentina ile anlaşma sağlamıştı.

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        İTALYA'YA GİDECEK

        Çizme ekibinin genç orta sahayla da anlaşma sağladığı ve Oulai'nin kısa süre içinde İtalya'ya gideceği öğrenildi.

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        26+4 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

        Fiorentina'nın bu transfer için 26+4 milyon Euro bonservis bedeli ve bordo-mavililere sonraki satıştan %15 pay vereceği ifade edildi.

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        ZEYYAT KAFKAS: BİZ ANLAŞTIK

        Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas geçtiğimiz günlerde 20 yaşındaki orta saha için "Christ Inao Oulai'yi vereceğiz. Biz kulüp (Fiorentina) ile anlaştık, Oulai'nin anlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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        Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'a 5.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Oulai, 31 maçta 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 401 dakika sahada kaldı.

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