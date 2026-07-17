Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya! Anlaşma sağlandı
Serie A temsilcisi Fiorentina, Trabzonspor'un ardından Christ Inao Oulai ile de anlaşma sağladı. Fildişi Sahilli oyuncu, kısa süre içinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.
Transfer döneminde kadrosunda büyük bir yapılanmaya giden Trabzonspor'da, Christ Inao Oulai konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok takımın listesine giren Fildişi Sahilli oyuncu için bordo-mavililer Fiorentina ile anlaşma sağlamıştı.
İTALYA'YA GİDECEK
Çizme ekibinin genç orta sahayla da anlaşma sağladığı ve Oulai'nin kısa süre içinde İtalya'ya gideceği öğrenildi.
26+4 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Fiorentina'nın bu transfer için 26+4 milyon Euro bonservis bedeli ve bordo-mavililere sonraki satıştan %15 pay vereceği ifade edildi.
ZEYYAT KAFKAS: BİZ ANLAŞTIK
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas geçtiğimiz günlerde 20 yaşındaki orta saha için "Christ Inao Oulai'yi vereceğiz. Biz kulüp (Fiorentina) ile anlaştık, Oulai'nin anlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'a 5.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Oulai, 31 maçta 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 401 dakika sahada kaldı.