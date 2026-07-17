Beşiktaş ile Mohamed Salah anlaştı iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transfer durumu merak ediliyor... Fransız basını siyah-beyazlıların deneyimli oyuncuyla anlaştığını açıklarken, alacağı maaşı da duyurdu. İşte tüm detaylar...
Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın imza törenine Mohamed Salah tezahüratları damga vururken Fransız basını flaş bir iddia ortaya attı.
"BEŞİKTAŞ İLE SALAH ANLAŞTI"
Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan Mohamed Salah ile sözlü olarak anlaşma sağladı.
Mısırlı yıldızın siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme ve 10+2 milyon Euro net maaş alacağı belirtildi.
"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç, konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Genç, "İki taraf da sürece olumlu yaklaştı, görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş bonuslar dahil yaklaşık 12 milyon Euro bir maaş önerdi." dedi.
Transferde belirleyici rolün Önder Özen ve Vincenzo Italiano'da olduğunu söyleyen Genç, "Salah konusunda futbol direktörü Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görüşleri çok önemli olacak. O mevkide Cerny ve Rashica bulunuyor, Rashica'nın bu dönemde takımdan ayrılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
"NEREDE OYNAYACAK BİLMİYORUM"
Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Abbas, "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını şahsen bilmiyorum. Bu size ne anlatıyor?" ifadelerini kullandı.