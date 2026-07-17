Beşiktaş ile Mohamed Salah anlaştı iddiası!

Transferde belirleyici rolün Önder Özen ve Vincenzo Italiano'da olduğunu söyleyen Genç, "Salah konusunda futbol direktörü Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görüşleri çok önemli olacak. O mevkide Cerny ve Rashica bulunuyor, Rashica'nın bu dönemde takımdan ayrılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.