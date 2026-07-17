Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş ile Mohamed Salah anlaştı iddiası!

        Beşiktaş ile Mohamed Salah anlaştı iddiası!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transfer durumu merak ediliyor... Fransız basını siyah-beyazlıların deneyimli oyuncuyla anlaştığını açıklarken, alacağı maaşı da duyurdu. İşte tüm detaylar...

        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 21:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın imza törenine Mohamed Salah tezahüratları damga vururken Fransız basını flaş bir iddia ortaya attı.

        2

        "BEŞİKTAŞ İLE SALAH ANLAŞTI"

        Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan Mohamed Salah ile sözlü olarak anlaşma sağladı.

        3

        Mısırlı yıldızın siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme ve 10+2 milyon Euro net maaş alacağı belirtildi.

        4

        "GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

        HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç, konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Genç, "İki taraf da sürece olumlu yaklaştı, görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş bonuslar dahil yaklaşık 12 milyon Euro bir maaş önerdi." dedi.

        5

        Transferde belirleyici rolün Önder Özen ve Vincenzo Italiano'da olduğunu söyleyen Genç, "Salah konusunda futbol direktörü Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görüşleri çok önemli olacak. O mevkide Cerny ve Rashica bulunuyor, Rashica'nın bu dönemde takımdan ayrılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

        6

        "NEREDE OYNAYACAK BİLMİYORUM"

        Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Abbas, "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını şahsen bilmiyorum. Bu size ne anlatıyor?" ifadelerini kullandı.

        7

        Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 41 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, 12 gol - 10 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 150 dakika sahada kaldı.

        8
        ÖNERİLEN VİDEO

        Haluk Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı

        Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran bir gemiyi hedef aldı
        İran bir gemiyi hedef aldı
        Ahbap Derneği'nin kurucusu Alper Çelik tutuklandı
        Ahbap Derneği'nin kurucusu Alper Çelik tutuklandı
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        "Para burada abi"
        "Para burada abi"
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        "ABD yeni askeri sevkiyat planlıyor" iddiası
        "ABD yeni askeri sevkiyat planlıyor" iddiası
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        9 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        9 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Apple yeniden zirvede!
        Apple yeniden zirvede!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"