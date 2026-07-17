Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil olmak üzere 9 milletvekilinin dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil olmak üzere 9 milletvekilinin dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te

        Aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 9 milletvekiline ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereler, görüşülmek üzere Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk edildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 17:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        9 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

        CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ait üç dosya dahil olmak üzere 9 milletvekiline ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan toplam 9 tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

        ANKA'daki habere göre; TBMM Başkanlığı'na ulaşan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk edildi.

        Tezeklere göre, hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen milletvekilleri şunlar:

        CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel (3 ayrı dosya), CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan.

        ÖNERİLEN VİDEO

        100 yaşına giren Ali dedeye doğum günü kutlaması

        Amasya'da 100 yaşına giren Ali dede için çocukları ve torunları sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Pasta kesilen kutlamada konuklara, yıllardır kasaplık yapan asırlık çınarın en sevdiği yemek olan kavurma ikram edildi. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve