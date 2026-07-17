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        Haberler Dünya İran bir gemiyi hedef aldı

        İran bir gemiyi hedef aldı

        İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 20:49 Güncelleme:
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        İran bir gemiyi hedef aldı

        Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nda bir gemiyi hedef aldığını duyurdu.

        Tayland bayraklı geminin tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

        Haberde, saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiği konusunda ise bilgi verilmedi.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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