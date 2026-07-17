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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yediemin otoparklarında 1,5 milyar liralık vurgun: İhaleden önce parçaları söküp 10'da 1 fiyatına almışlar

        Yediemin otoparklarında 1,5 milyar liralık vurgun: İhaleden önce parçaları söküp 10'da 1 fiyatına almışlar

        İstanbul merkezli 8 ilde hacizli ve yakalamalı olarak yediemin otoparklarında muhafaza edilen araçların parçalarını sökerek sattıkları, araçları sahte bilirkişi raporlarıyla hasarlı gösterip usulsüz işlemler gerçekleştirdikleri tespit edilen aralarında doktor ve iş adamlarının da bulunduğu 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 14:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!

        İstanbul’da Yediemin otoparklarındaki otomobiller üzerinden 3 farklı yöntemle yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgun yaptıkları tespit edilen çete üyesi 32 şüpheli İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin uzun süredir Yediemin otoparklarında tutulan ve ihaleyle satılacak otomobillerin, motor, kapı ve koltuk gibi parçalarını ihaleden önce söktükleri, böylece ihalede otomobili değerini düşürüp 10’da 1 fiyatına satın aldıkları, ellerindeki parçaları geri takarak araçların 3. kişilere satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

        Şüphelilerin ihalede otomobili alamama durumunda bu defa sökülen parçaları alan kişiye sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı ihalelerde ise hasarlı olmayan araçları yapay zekayla hazırladıkları sahte bilirkişi raporlarıyla hasarlı gibi ucuza sattıkları belirlendi.

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        Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Yediemin otoparklarından hırsızlık yapan bir çeteye yönelik operasyon yapıldı. İstanbul merkezli Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ İllerinde yapılan eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında şebekenin yöneticileri olduğu tespit edilen Ö.T., O.T, Y.K., B.T.ve İ.A.’nın aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan yerler arasında Tuzla, Maltepe, Sultanbeyli ilçesinde bulunan 3 Yediemin otoparklı ile 2 adet deponun bulunduğu belirtildi.

        ÇETENİN YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

        Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin hırsızlar sırasında izledikleri yöntemde ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin ilk yöntemde Yediemin otoparklarına bırakılan araçların değerli parçalarını sökerek yedek parça olarak sattıkları öğrenildi.

        YAPAY ZEKÂYLA BİLİRKİŞİ RAPORLARI HAZIRLAMIŞLAR

        Şüphelilerin izledikleri ikinci yöntemde ise uzun süredir Yediemin otoparklarında tutulan ve ihaleyle satılacak otomobillerin, motor, kapı ve koltuk gibi parçalarını ihaleden önce söktükleri, böylece ihalede otomobilin değerinin 10’da bir fiyatına satın aldıkları, ellerindeki parçaları geri takarak araçların 3. kişilere satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ihalede otomobili alamama durumunda bu defa aynı parçaları alan kişiye sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı ihalelerde ise hasarlı olmayan araçları yapay zekayla sahte bilirkişi raporları hazırladıkları, araçları hasarlı gibi ucuza satın aldıkları belirtildi.

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        DEVLETİN BORCUNU ALMASINA ENGEL OLMUŞLAR

        Oto hırsızlık çetesi üyelerin ayrıca sahiplerinin vergi borcu nedeniyle satılamayan araçlarında satışını gerçekleştirdikleri belirlendi. Araç sahibinin başka işleri nedeniyle haciz konan araçları satmak için akıl almaz bir plan işleten şüphelilerin önce bu kişiyi sözde kendilerine borçlandırdıkları öğrenildi. Şahıs alacaklarının kamu alacaklarının önüne geçmesini düzenleyen maddeyi istismar eden şüphelilerin sözde alacaklarına karşılık otomobilini haciz edip, aracı 3. kişilere sattıkları komisyonlarını düştükten sonra otomobilin parasını eski sahibine verdikleri öğrenildi.

        BİR HASTANE SAHİBİ İLE İŞADAMLARIDA GÖZALTINDA

        Bu yöntemle devletin vergi borcunu tahsil etmesini engelleyen şüphelilere müşteri olan Hastane sahibi bir doktor ile çok sayıda iş insanının da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.

        1,5 MİLYAR LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

        Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin şu ana kadar bu yöntemleri kullanarak yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili MASAK incelemesinin sürdüğü, raporun hazırlanmasının ardından gerçek vurgun rakamının ortaya çıkacağı öğrenildi.

        “ŞU ANDA NAKİT YOK ORADAN BİRKAÇ OTOMOBİL PARÇASI SÖKÜN”

        Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında oldukça rahat olan şüphelilerin bazı konuşmalarında para lazım olduğu zaman "Şu anda nakit yok. Oradan birkaç radyatör sökün paraya çevirin" gibi talimatlar verdikleri tespit edildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında 71 ayrı Nitelikli dolandırıcılık, İhaleye fesat karıştırmak, Resmi Belgede sahtecilik, Güveni kötüye kullanmak suçlamasıyla Anadolu Adliyesine sevk edildiler.

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