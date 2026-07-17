İade sisteminde yeni döneme ilişkin Türkiye Çevre Ajansı'ndan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya başladı.

Sistem kapsamında üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve metal içecek ambalajları depozito iade cihazları aracılığıyla toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor.

Ancak son dönemde bireysel işlemlerde günlük 200 iade limiti olmasına karşın, limitin farklı T.C. kimlik numaraları kullanılarak aşılması tartışma yarattı. Özellikle bazı illerde limitin yüzlerce üzerinde iade işlemi yapılmasının uzun kuyruklara neden olduğu da pek çok videoda görüldü.

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"KİŞİYE ÖZEL QR KOD İLE GERÇEKLEŞECEK"

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Çevre Ajansı sistemin suistimal edilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla yeni sistemini duyurdu. Habertürk'ün soru talebine ilişkin Türkiye Çevre Ajansı'ndan (TÜÇA) yapılan açıklamada günlük iade limitinin farklı T.C. kimlik numaraları kullanılarak aşılmasının önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldığı, belirli bir süre boyunca makinelere girişlerin yalnızca DOA Mobil Uygulaması üzerinden, kişiye özel olarak oluşturulan QR kod ile gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DOA Sistemi, ulusal entegrasyon sürecinde her geçen gün daha fazla vatandaşımızın katılımı

eşliğinde büyümeye devam ediyor. Sistemi yaygınlaştırırken bir yandan erişilebilirliği artırıyor, diğer yandan sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda operasyonel ve teknik altyapımızı güçlendiriyoruz. Güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir depozito yönetim sistemi oluşturmak için gerekli iyileştirmeleri ve güvenlik tedbirlerini eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz.

Bu çalışmalarımız doğrultusunda, günlük iade limitinin farklı T.C. kimlik numaraları kullanılarak aşılmasının önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulama başlattık. Belirli bir süre boyunca makinelere girişler, yalnızca DOA Mobil Uygulaması üzerinden, kişiye özel olarak oluşturulan QR kod ile gerçekleştirilecek.

Amacımız, DOA Sisteminin tüm vatandaşlarımız için güvenli, adil ve sürdürülebilir bir şekilde işlemesini güvence altına almaktır. Ulusal entegrasyon sürecinde sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda, sistemimizi geliştirmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz."