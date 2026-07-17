Erling Haaland futbola tatil arası verdi, lüks yatta golfe başladı

Hem haaland hem de Johansen, Norveç'in Bryne kentinde büyüdü. Çocukluğundan beri futbol oynayan Johansen, Haaland gibi Norveç'teki Bryne FK'nın altyapısında yetişti. Zaten ikilinin tanışıklığı da bu nedenle çok eskiye dayanıyor.