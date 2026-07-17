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        Haberler Dünyadan Erling Haaland futbola tatil arası verdi, lüks yatta golfe başladı

        Erling Haaland futbola tatil arası verdi, lüks yatta golfe başladı

        Dünya Kupası'nın yıldız futbolcularından biri olarak öne çıkan Erling Haaland, takımı Norveç'in turnuvadan elenmesinin ardından İtalya tatilinde yorgunluk atıyor. Yeşil sahaların ardından Haaland, şimdi de tatilde golf topuyla ter döküyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 16:09 Güncelleme:
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        Norveçli futbol yıldızı Erling Haaland, takımı Dünya Kupası'nda elenince soluğu tatilde aldı. 25 yaşındaki Manchester City'nin forvet oyuncusu, İtalya'nın Taormina kıyılarında lüks bir yatta yaz tatilinin tadını çıkarıyor.

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        Haaland, yedi golle takımının en skorer oyuncusu olarak tamamladığı Dünya Kupası'ndan sonra golfe başladı. Ama hobi olarak...

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        Haaland, yatın üst güvertesini takım arkadaşı Sander Berge ile birlikte geçici bir golf sahasına dönüştürmüş halde görüntülendi.

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        Futboldaki yeteneğinin ardından tatilde golf yeteneğini kanıtlayan sporcu, arkadaşıyla golf oynarken çok eğlendi.

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        Dünya Kupası'nda hem saha içinde hem de saha dışında en sempatik oyuncu olarak dikkat çeken Haaland, golf toplarını Akdeniz sularına gönderdi.

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        Haaland, golf macerasının ardından jet ski ile gezintiye çıktı.

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        Yeşil sahaların yıldızı, lüks yatta arkadaşları ve ailesiyle birlikte kız arkadaşı Isabel Haugseng Johansen'in doğum gününü kutlamak için bir araya geldi. Johansen'in 22'nci yaş günü için yatta büyük bir parti düzenlendi.

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        Johansen ile Haaland, önceki gün Taormina'da düzenlenen Dolce & Gabbana defilesine katılmalarının ardından da bir doğum günü kutlaması yapmıştı. Çift, gittikleri eğlence mekanında, geceyi Haaland'ın takım arkadaşı Sander Berge ve İtalyan oyuncu Michele Morrone ile birlikte geçirmişti.

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        Johansen, Dünya Kupası boyunca Haaland'ın yanındaydı. Maçları stadyumdan izleyerek sevgilisine desteğini gösterdi.

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        2021'den bu yana birlikte olan çiftin Aralık 2024'te doğan bir oğulları var. Haaland gibi Isabel Haugseng Johansen de bir futbolcu.

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        Hem haaland hem de Johansen, Norveç'in Bryne kentinde büyüdü. Çocukluğundan beri futbol oynayan Johansen, Haaland gibi Norveç'teki Bryne FK'nın altyapısında yetişti. Zaten ikilinin tanışıklığı da bu nedenle çok eskiye dayanıyor.

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        Ancak Johansen, profesyonel futbol kariyerini artık sürdürmüyor. Günümüzde modellik yapıyor ve 1,4 milyonluk takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni.

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        #Erling Haaland
        #Dünya Kupası
        #tatil
        #golf
        #NORVEÇ
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