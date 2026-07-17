ABD-İran arasında çatışmalar sürüyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD güçleri, İran'a karşı art arda yedinci gece de bir dizi saldırı başlattı. Saldırılar, Başkomutan'ın talimatıyla İran'ın askeri kabiliyetlerini sürekli olarak zayıflatmayı amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

İran basınına göre, Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu.

Patlama seslerinin, ABD'nin yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından duyulduğu belirtildi.

Hürmüzgan Valiliği, ABD’nin Sirik kentine yönelik son saldırısında can kaybı veya hasar yaşanmadığını bildirdi.​​​​​​​

Valilik ayrıca, son saldırılar sonucu kent altyapısında zarar oluşmadığını belirtti.

İRAN BİR GEMİYİ HEDEF ALDI

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nda bir gemiyi hedef aldığını duyurdu.

Tayland bayraklı geminin tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Haberde, saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiği konusunda ise bilgi verilmedi.

"ABD ORDUSUNUN TÜM HAREKETLERİ TAKİP ALTINDA"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD ordusunun tüm hareketleri ve teçhizatının takip edildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD ordusunun hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı.

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Açıklamada, "Terörist ABD ordusunun tüm hareketleri ve teçhizatı gözetim altında ve takip edilmektedir. ABD’liler kendilerini CENTCOM’un bölge sularındaki operasyonun sıfır saatine yaklaştırıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD, DENİZ GÖZETLEME KULESİNİ VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesini "başarılı şekilde imha ettiğini" bildirdi.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu deniz gözetleme kulesinin hedef alındığı anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri "takip etmek ve hedef almak" amacıyla İran tarafından kullanıldığı belirtilen kuleyi, ABD güçlerinin "başarılı şekilde imha ettiği" ifade edildi.

Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda yer alan deniz gözetleme kulesine yönelik saldırının, İran'ın "sivil mürettebata yönelik saldırılarını koordine etme kapasitesini zayıflattığı" ve İran'a yönelik ilan edilen deniz ablukasını ihlal etmeye çalışan gemiler haricinde tüm gemiler için "seyrüsefer serbestisini koruduğu" savunuldu.

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İran resmi haber ajansı IRNA, ABD'nin sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda, Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesini vurduğunu bildirmişti.

İKBY'DEN İRAN'A KINAMA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, İran'ın Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik saldırılarını “şiddetle” kınayarak, Tahran yönetimini devam eden saldırılara derhal son vermeye çağırdı.

IKBY'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, IKBY hükümeti İran’ın bölgeye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Açıklamada, İran’ın IKBY’ye yönelik eylemleri "haksız saldırılar" şeklinde nitelendirilerek, bu saldırıların devam etmesinin "bölgesel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu ve tüm bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşıdığı" ifade edildi.

İran'a, bu saldırılara “derhal son verme“ ve bölgesel yönetimin “egemenliği ve istikrarına saygı duyma” çağrısı yapılan açıklamada, “Irak hükümetini ve uluslararası toplumu bu ihlallere son vermeye davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İran, Irak’ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kampları ile Erbil’de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna saldırılar düzenliyor.

Son saldırılarda Erbil'e 8 kamikaze insansız hava aracı atılırken, Süleymaniye kentinde Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına düzenlenen füze saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğü açıklanmıştı.

ERBİL'DE PATLAMA SESLERİ

Irak’ın Erbil kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Yerel medyada kente insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği ve patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Patlama seslerinin, hava savunma sistemlerince imha edilen İHA'lardan mı yoksa hedeflere isabet eden saldırılardan mı kaynaklandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Resmi makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kısa süre önce Süleymaniye kentinde de füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı bildirilmişti.

*Haberde kullanılan fotoğraflar, AP ve CENTCOM tarafından servis edilmiştir, temsilidir