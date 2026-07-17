Fenerbahçe'de Mert Müldür'e Çizme kancası!
Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan milli sağ bek Mert Müldür'ün, Çizme temsilcisinin transfer listesine girdiği iddia edildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
MERT MÜLDÜR'E ROMA KANCASI
İtalyan basınından Tutto Mercato Web'in haberine göre; Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür'e Roma talip oldu.
Zeki Çelik'in sözleşmesinin bitmesi ve Juventus'a imza atması sonrası sağ bek arayışlarına başlayan İtalyan ekibinin, sarı-lacivertlilerin sağ bekini transfer listesine aldığı belirtildi.
4 YIL İTALYA'DA OYNADI
27 yaşındaki futbolcu, 2019-2023 yılları arasında Sassuolo'da forma giydi.
1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
2023 yazında F.Bahçe'ye 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli sağ bekin gelecek sezon sözleşmesi bitiyor.
Geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alan Mert Müldür, 1 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 439 dakika sahada kaldı.