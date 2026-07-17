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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Müldür'e Çizme kancası!

        Fenerbahçe'de Mert Müldür'e Çizme kancası!

        Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan milli sağ bek Mert Müldür'ün, Çizme temsilcisinin transfer listesine girdiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 23:55 Güncelleme:
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        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        MERT MÜLDÜR'E ROMA KANCASI

        İtalyan basınından Tutto Mercato Web'in haberine göre; Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür'e Roma talip oldu.

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        Zeki Çelik'in sözleşmesinin bitmesi ve Juventus'a imza atması sonrası sağ bek arayışlarına başlayan İtalyan ekibinin, sarı-lacivertlilerin sağ bekini transfer listesine aldığı belirtildi.

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        4 YIL İTALYA'DA OYNADI

        27 yaşındaki futbolcu, 2019-2023 yılları arasında Sassuolo'da forma giydi.

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        1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

        2023 yazında F.Bahçe'ye 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli sağ bekin gelecek sezon sözleşmesi bitiyor.

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        Geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alan Mert Müldür, 1 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 439 dakika sahada kaldı.

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