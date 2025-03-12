Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı

"KADINA ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel'de kendi sosyal medyasında yaptığı paylaşımında, "İlçemizde yaşanan bu acı olay hepimizi derinden sarsmıştır. Bir kadının hunharca öldürülmesi, toplum olarak hepimizin yüreğinde derin bir yara açmıştır. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve asla kabul edilemez. Bizler, kadınların hayatlarının kıymetli olduğunun bilincindeyiz ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye, bu uğurda ses yükseltmeye devam edeceğiz. Hayatını kaybeden Meltem Menteşeli'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum” dedi.