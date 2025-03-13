Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz | Son dakika haberleri

        Maske takarak geldi! Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!

        İstanbul Fatih'te, oto tamircisi Volkan Salcıoğlu'na maskeli bir şüpheli 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Salcıoğlu ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:06 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, dün öğlen saatlerinde Fatih'teki Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamircisi Volkan Salcıoğlu, dükkanında çalıştığı sırada maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        VÜCUDUNA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre saldırganın silahından çıkan 3 kurşun Salcıoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Salcıoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Salcıoğlu'nu ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Salcıoğlu hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        "KOMŞUMUZ SAKİN BİRİSİYDİ"

        Çevrede esnaflık yapan Ahmet Tükenmez, "Biz yan taraftaydık, silah sesi duyduk. Geldiğimizde saldırganın kaçtığını gördük. Yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu pek iyi değildi. Kendisi esnaf, komşumuz oluyor. Sakin birisiydi" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK açıkladı: Konut satışlarında artış
        TÜİK açıkladı: Konut satışlarında artış
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Size yalan söylüyor olabilir!
        Size yalan söylüyor olabilir!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!