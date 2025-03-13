Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!

İstanbul'da olay, 16 Eylül 2024 günü Fatih Kemal Paşa Mahallesi Fethi Bey Caddesi bulunan bir iş hanın içerisindeki kargo dükkanında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah işyerine gelen M.Z. iş yerinin kapısının kırıldığını ve içerde hırsızlık olayı gerçekleştiğini gördü. Durumu hemen polise bildirdi.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda hırsızların, M.Z’ye ait kargo dükkanından; içinde 10 bin dolar, 5 bin 980 Euro, 1 adet cep telefonu, 200 bin TL değerinde cirolu çek bulunan çelik kasa ile bir adet dizüstü bilgisayarı çaldığını belirlendi.