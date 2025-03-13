TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Yaşlılar, 2024" verilerini açıkladı.

Buna göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2019 yılında yüzde 9,1 iken, 2024 yılında yüzde 10,6'ya yükseldi.

Yaşlı nüfusun 2024 yılında yüzde 44,6'sını erkek nüfus, yüzde 55,4'ünü kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yılında yüzde 17,9, 2060 yılında yüzde 27,0, 2080 yılında yüzde 33,4 ve 2100 yılında yüzde 33,6 olacağı öngörüldü.

Yıl Nüfus Yaşlı nüfus Yaşlı nüfus oranı (%) 1935 16 158 018 628 041 3.9 1940 17 820 950 629 859 3.5 1945 18 790 174 626 543 3.3 1950 20 947 188 690 662 3.3 1955 24 064 763 822 408 3.4 1960 27 754 820 978 732 3.5 1965 31 391 421 1 242 525 4.0 1970 35 605 176 1 565 696 4.4 1975 40 347 719 1 853 251 4.6 1980 44 736 957 2 113 247 4.7 1985 50 664 458 2 125 908 4.2 1990 56 473 035 2 417 363 4.3 2000 67 803 927 3 858 949 5.7 2007 70 586 256 5 000 175 7.1 2008 71 517 100 4 893 423 6.8 2009 72 561 312 5 083 414 7.0 2010 73 722 988 5 327 736 7.2 2011 74 724 269 5 490 715 7.3 2012 75 627 384 5 682 003 7.5 2013 76 667 864 5 891 694 7.7 2014 77 695 904 6 192 962 8.0 2015 78 741 053 6 495 239 8.2 2016 79 814 871 6 651 503 8.3 2017 80 810 525 6 895 385 8.5 2018 82 003 882 7 186 204 8.8 2019 83 154 997 7 550 727 9.1 2020 83 614 362 7 953 555 9.5 2021 84 680 273 8 245 124 9.7 2022 85 279 553 8 451 669 9.9 2023 85 372 377 8 722 806 10.2 2024 85 664 944 9 112 298 10.6 2030 88 188 221 11 870 872 13.5 2040 91 529 614 16 342 714 17.9 2050 93 774 618 21 617 661 23.1 2060 93 060 398 25 106 340 27.0 2070 90 043 609 27 250 171 30.3 2080 86 472 296 28 869 086 33.4 2090 82 042 735 28 414 719 34.6 2100 76 799 416 25 831 261 33.6

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre ise yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yılında yüzde 18,2, 2060 yılında yüzde 28,8, 2080 yılında yüzde 38,5 ve 2100 yılında yüzde 42,8 olacağı tahmin edildi.

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre ise yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,4, 2040 yılında yüzde 17,5, 2060 yılında yüzde 25,5, 2080 yılında yüzde 29,8 ve 2100 yılında yüzde 28,2 olacağı öngörüldü.

YAŞLI NÜFUSUN YÜZDE 63,4'Ü 65-74 YAŞ GRUBUNDA YER ALIYOR

Verilere göre yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2019 yılında yaşlı nüfusun yüzde 62,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2024 yılında yüzde 63,4'ünün 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,8'inin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,8'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2024 yılında 7 bin 632 oldu.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞ YAPISI DEĞİŞTİ

TÜİK'in verilerine göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'unu geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda da veriler Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdiğini ortaya koydu.

Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazla olarak sayılıyor. TÜRKİYE'DE ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre ortanca yaşın 2030 yılında 37,1, 2040 yılında 41,4, 2060 yılında 48,0, 2080 yılında 51,5 ve 2100 yılında 52,2 olacağı öngörüldü. YAŞLI BAĞIMLILIK ORANI 2024'TE YÜZDE 15.5 OLDU Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre yaşlı bağımlılık oranının 2030 yılında yüzde 19,5, 2040 yılında yüzde 26,5, 2060 yılında yüzde 45,5, 2080 yılında yüzde 61,9 ve 2100 yılında yüzde 61,6 olacağı öngörüldü. TÜRKİYE 194 ÜLKE ARASINDA 75. SIRADA YAŞLI NÜFUS ORANI EN FAZLA SİNOP'TA Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında yüzde 20,0 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 19,5 ile Kastamonu yüzde 18,3 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4,0 ile Hakkari, yüzde 4,2 ile Şanlıurfa izledi. Bir birey 65 yaşına ulaştığında yaşaması beklenen ömür ortalama 17,1 yıl oldu Hayat Tabloları, 2020-2022 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 77,5 yıl, erkekler için 74,8 yıl ve kadınlar için 80,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu. Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl oldu. Erkekler için bu sürenin 15,3 yıl, kadınlar için 18,8 yıl olduğu gözlendi. Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 10,3 yıl iken 85 yaşında 5,5 yıl oldu.