HT Gastro
Stil

Kim bu badem anneler?

Badem anne trendinin başlangıcı moda dünyasının ünlü süper modelleri Hadid kardeşler ve anneleri Yolanda'ya dayanıyor. Badem annelik, kendi yeme sorunu alışkanlıklarını 'sağlıklı olma' kisvesi altında çocuklarına (genellikle kızlarına) yansıtmayı ifade ediyor

Giriş: 20.02.2025 - 07:30 Güncelleme: 20.02.2025 - 07:30
Melike Tümer
Haberler Stil Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda ile adı konulan badem anne trendi: Kim bu badem anneler?

Üniversite eğitimini büyüdüğü şehirden uzakta almış biri olarak, her tatilde eve dönüşte "Aa, yüzün kaşık kadar kalmış" diyen bir annenin kızıydım. Ne kilo aldığıma ne de kilomu koruduğuma ikna edemedim annemi. Sürekli bir şey yedirmek, tabağıma hep daha fazlasını koymak için çabalayan bir annenin evladı olarak ülkenin çoğunluğuna dahil olduğumu biliyorum.

İtiraf ediyorum, bazı annelerin kızlarını 'süper model' beden ölçülerinde tutmaya çalışmak için çabaladığını duyunca çok şaşırdım. Artık öğrendim, 'Badem anneler' onlar... Bu badem anne trendinin başlangıcı da moda dünyasının ünlü süper modelleri Hadid kardeşler ve anneleri Yolanda'ya dayanıyor.

Yolanda'nın, açlıktan ölmek üzere olan ergenlik çağındaki kızı Gigi'ye tavsiyelerde bulunurken filme alındığı 'The Real Housewives of Beverly Hills' adlı realite şovdaki diyaloglara şahit olsanız, siz de şaşırırdınız. Belki seyretmiş ve de şaşırma hakkınızı kullanmışsınızdır.

2013'te yayınlanan bu programda henüz yeni yeni modelliğe giriş yapan Gigi, meyve suyu detoksundan sonra kendini güçsüz ve aç hissetmekten şikayet ediyordu. Yolanda'nın annelik tavsiyesi ise kızgın kumlardan serin sulara atlamak kadar ayıltıcı etkideydi. Kızına şöyle diyordu: İki badem ye, ama onları çok iyi çiğne!

İlk yayınlanmasından yıllar sonra programdaki bu kesit sosyal medyada yeniden ortaya çıktı ve Yolanda'nın tavsiyesi, pro-ana kültürü (yeme bozukluğu anoreksiyanın teşviki) ve sürekli diyet yanlısı annelerin korkması gereken takma adla eşanlamlı hale geldi: Badem annelik.

Bir badem annenin, ismine rağmen, illa ki tok kalmak için kuruyemiş önermesi gerekmiyor. Badem annelik, daha geniş anlamda, kendi yeme sorunu alışkanlıklarını 'sağlıklı olma' kisvesi altında çocuklarına (genellikle kızlarına) yansıtmayı ifade ediyor. Sosyal medyadaki bir terim olarak popülerliği, cinsiyetçi ebeveynlik davranışının bunaltıcı derecede yaygın olduğunu gösteriyor. (Badem babayı hiç duymadık!)

Anoreksiya, hem kilo alma korkusu hem de psikolojik faktörlere bağlı, vücuda kalori alımının sınırlandırılması veya hiç alınmaması sonucu aşırı kilo kaybına neden olan yeme bozukluğu olarak tanımlanıyor

Yıllardır internette dolaşmasına rağmen, TikTok, badem anne trendine yeni bir soluk getirdi. Oysa tarihsel olarak, kendini beğenmiş, eleştirel anne figürü, yeni değil. Ama sağlık bilincine sahip annelerin bir zamanlar kahvaltılık tahıllı gevrekler ve az yağlı hazır yemeklerle beslenmesi yerine, şimdi Z kuşağını yetiştiren yeni nesil badem anneler, 'toksin' veya işlenmiş yapay tatlandırıcılar içeren herhangi bir şeyi tüketmeyi asla onaylamayan, takıntılı kişileri işaret ediyor.

Her ne kadar dünyaya Yolanda Hadid tarafından tanıtılmış olsa da, gerçek badem anne terimi, TikTok'ta sahte badem anne videoları yayınlamaya başlayan, 22 yaşındaki Amerikalı komedyen Tyler Bender gibi yaratıcılar tarafından anlatıldı.

Bender, badem anneliği anlatırken 2023'te şunları söylemişti:

“Badem anne, diyet kültürüne biraz alışmış bir anne. Sağlıklı beslenmeye, beden imajına, kızının beden imajına dair biraz takıntısı var. Belki biraz fitness takıntısı olabilir. Ancak aşırıya kaçma eğilimi var.”

Bender'ın trend hakkındaki görüşlerinden ziyade annesinin bakış açısı ilginçti. Annesi Sara Bender, kendini hiç de badem bir anne olarak görmediğini söylese de bazı davranışlarının kızının videolarına yansıdığını gördüğünü itiraf etti. "Onu incittiğimi bilmiyordum. Asla amacım bu değildi. Onun sağlıklı ve mutlu olmasını istiyordum. Sadece en iyisi olduğunu düşündüğüm yolu sağlıyordum" dedi.

Badem anne trendi o kadar yaygınlaştı ki... Gençler, ebeveynlerinin yeme alışkanlıkları veya kiloları hakkındaki yorumlarıyla baş etmekte zorlanır oldu.

Peki badem anne içerikleri internette neden yayılıyor? Bu içerikleri paylaşanlar kendilerini daha iyi hissetmek için mi, ebeveynlerinden şikayet etmek için mi, yoksa benzer çocukluk deneyimleri yaşayan diğer insanlarla dayanışma içine girmek için mi bunu yapıyor?

Net bir cevap vermek zor.

Ama her ne kadar bu videolar badem anneleri karalamak, bir trende katılmak veya bir badem annenin çatısı altında yaşamanın getirdiği hayal kırıklığından dolayı dayanışma arayışında olmak gibi amaçlarla yayınlansa da, bunları milyonlarca izleyiciye yaymak, potansiyel olarak yarardan çok zarar verebilir. Bu videoların şaka olmaktan çıkıp anoreksiya yanlısı bir içeriğe dönüşme riski yüksek.

YouTube'da diyetisyenler ve kendini uzman ilan edenler, milyonlarca takipçiye "Badem annenin yeme bozukluğuna neden olduğunun işaretleri" gibi başlıklarla videolar yayınlıyor. Annenin kendisinin hâlâ kızlarına aktardığı aynı sorunlarla mücadele ediyor olabileceği gerçeği, ne yazık ki bu içeriklerde kayboluyor.

Oysa ruh sağlığı uzmanlarına göre, yeme bozuklukları, çok sayıda faktörün katkıda bulunduğu son derece karmaşık psikiyatrik hastalıklar.

Bununla birlikte, yeme bozukluklarının kadınlarda daha fazla olduğu gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Teşhis edilen anoreksik her 10 kadına karşı, hastalık 1 erkekte görülüyor.

Kız çocukları mümkün olduğu kadar zayıf olmayı hedeflerken, erkek çocuklarının çok erkeksi görünmeyi amaçladığı tespiti çarpıcı.

Badem anneler gerçeğine biraz daha şefkatli bir yerden bakmak gerekirse, annelerin kendi annelerinden gördükleri muamelenin aynısını, kasıtlı bir kötü niyet olmaksızın devam ettirdiği düşünülebilir. Badem anne videolarının yayılma trendi sayesinde, hem o içerikleri paylaşanların hem de seyredenlerin, sağlıksız alışkanlıklarının kendi hayatları üzerindeki etkileri hakkında anneleriyle zorlu konuşmayı başlatması önemli.

Esas mesele, badem annelere düşman kesilmek değil, kendilerini fazlasıyla diyet kültürüne kaptırmış bu insanların da zararlı mesajların kurbanı olduklarını anlamak.

2022'de ABD açık tenis turnuvasında görüntülenen Hadid kardeşler, aç kaldıkları yılların acısını çıkartır gibi objektiflere yansıdı

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
Sadece birkaç hafta et yememek bedeninizde şaşırtıcı değişikliklere sebep olur. Ancak faydalarından yararlanmanın anahtarı sadece neyi kestiğinizle ilgili değil, neyi eklediğinizle de ilgilidir.
Olağanüstü 7 küçük otel odası
İlk 1979'da ortaya çıkan kapsül otel kavramı yeni nesil gezginler arasında yeniden popüler oldu. Sorumuz şu: Bir kapsülde uyur muydunuz?
Bebeklere marka isimi seçer gibi isim seçiliyor!
Bir arkadaşım ve eşi bebekleri olacağını öğrendikleri andan itibaren isim araştırmaya başlamışlardı. Çocuklarına koyacakları ismin İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca söylenip söylenemeyeceğini test ediyorlardı. "Ulen çocuk Türkiye'de yaşayacak biz Türkçe söyleyebilelim bize ne hangi dilde nasıl telaffuz edileceğinden" dedik ama nafile 6 ay isim aradılar… 'Cem' şimdi Konya'da yaşıyor henüz bir İspanyol tarafından kendisine seslenilmedi!
Tükenmişlik sendromunun kıskacında mısınız? 10 soruda test edin
Psikiyatri Uzmanı Dr. Nagihan Günal, "Uzun süre tedavi edilmeden ilerlemesine izin verilirse alkol bağımlılığından depresyona, diyabetten kalbe dek çok ciddi fiziksel veya psikolojik sorunlara yol açabilir" diyor. Tükenmişlik sendromunun kıskacında olup olmadığınızı 10 soruda test edin. Yanıtlarınızın 5 ve üzeri 'evet' olması, tükenmişlik sendromu yaşadığınız anlamına gelebilir
Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
Japonya'da doktorlar insanlara "ormanları ziyaret et" reçetesi yazıyor. Buna orman banyosu deniyor.
Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
Gün içindeki koşturmalarımız kaygılı düşüncelerimizi bir süreliğine ertelememize neden olabiliyor. Ancak gece başımızı yastığa koyduğumuzda o düşünceler birden zihnimizde beliriyor. Uykusuzluk kaygıyı, kaygı uykusuzluğu doğuruyor. Peki neden özellikle geceleri bu kaygılı düşünceler zihnimizin kapısını çalıyor?
Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
Hazır bu sene 14 Şubat cuma gününe denk geliyorken bu günü haftasonuyla birleştirip küçük bir gezi fırsatı olarak görebilirsiniz. Az mı zaman kaldı? Bu da dert değil, vize almanıza gerek olmayan 5 rota paylaşacağız sizinle. Pasaportunuz hazırsa bir uçak biletiyle yola çıkabilirsiniz.
Uzmanlar uyarıyor: Siyah plastik mutfak gereçlerinden kurtulun!
Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
Anneler... Babalar... Hani evlat dediğin bir elin parmakları gibiydi, hangisini kessen aynı derecede acırdı? Bilimsel araştırma, ebeveynlerin çocukları arasında ayrım yaptığını kanıtladı. Anne-babalar açısından favori çocuğun hangisi olduğu tespit edildi
Bir yalanı nasıl anlarız?
Bir yalanı nasıl anlarız? Bir cümlenin, bir hikayenin, bir iddianın ya da bir jestin doğruyu yansıtmadığını nasıl tespit ederiz? Araştırmalara göre ilk olarak netleştirilmesi gereken şey "yalan" kavramının sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği. Bunun yanında öne çıkan bir diğer kritik nokta da, gözlerini kaçırmak, ellerini gergince ovuşturmak gibi hareketlerin yalanın tespitinde efsaneleştirildiği kadar net bir yöntem olmadığı. Bir yalanı tespit etmenin altın kuralı 'duruma' ve kişinin hikayesine odaklanmak.
Yarıyıl tatili için etkinlik listesi
Her yaştan çocuğa uygun etkinliklerle dolu bu liste, tatili eğlenceli geçirmek isteyen aileler için birebir. Ücretsiz belediye etkinlikleri de var. Kimler karne hediyesi veriyor, hangi müzeler ücretsiz, hangi mekanda ne etkinlik var? Bu sorularınızın cevabı burada...
30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
Başta kulağa zor gelse de, bitki bazlı beslenme deneyimi vücutta birtakım değişikliklere yol açıyor. Peki tam olarak ne yapıyor? Bitki bazlı beslenme tarzını deneyimleyenler anlattı. İşte şaşırtıcı sonuçlar...
Kahvaltı için en uygun zaman nedir?
Kahvaltı tartışmalı bir öğün. Pek çok kişi kahvaltının başarılı bir gün geçirmenin önemli bir parçası olduğuna inanırken, bazıları da bu öğünü atlamayı tercih ediyor. Peki uzmanlar ne diyor?
Yeni tırnak trendi: Dondurma manikürü
Kış aylarında yaza duyulan özlem, tırnaklarda yeni bir trendi ortaya çıkardı. İsmi de dondurma manikürü... Külahta eriyen dondurmayı anımsatan bu tırnakları baharda da sık sık göreceğiz!
Nur topu gibi bir hastalığımız oldu: E-posta apnesi
Her gün yüzlerce e-posta okuyorum! Onlarca cevap yazıyorum gelen e-posta'lara… Mail kutusunu temizlemek için kendime günler belirliyorum. Binlercesini siliyorum, binlercesi geri geliyor. Doğrusu bunları yaparken bir hastalıktan mustarip olabileceğim aklıma bile gelmiyor. Daha doğrusu gelmiyordu! Düne kadar…
Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
Evde çorapsız ve terliksiz gezmek sağlıklı bir seçim olabilir mi? Yoksa tam tersi mi? Ayaklarınızın sağlığı konusunda endişeleriniz varsa, bu durum evinizde hareket etme şeklinizi değiştirebilir
Bir 'Değnek'le mutlu olan 3.5 milyon kişi
"Yavaşlamak, basit, günlük şeylerin tadını çıkarmak, bugünün sıkıntılarından kaçmak için bir yer…" 'Sıkıcı Adamlar Kulübü'nün internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan ilk şey yukarıdaki cümle oluyor! Bizim gibi -bizden kastım kim kendini böyle hissediyorsa onlar- yavaşlamayı, basit ve günlük şeylerin tadını çıkarmayı beceremeyenler için 'Olmayan Ülke' gibi bir yer 'Sıkıcı Adamlar Kulübü'. Alice'in beyaz tavşanın peşinden yuvarlana yuvarlana içine düştüğü 'Harikalar Diyarı' resmen.
“Bu kişi benimle 3 saatlik film izler mi?”
Geçenlerde Twitter'da (Evet biliyorum artık X ama ben eski adını kullanmayı tercih ediyorum) bir kullanıcı sormuş bu soruyu: "Bu kişi benimle 3 saatlik film izler mi? Çok hayati bir soru." Tivitin altındaki cevaplar 'aşk' hakkında birçok ipucu barındırıyor... Birisi "İzliyor, sanırım bana aşık" yazmış. Bir diğeri biraz da sitemle "İzlemiştim ya, of" demiş. "İzlemez. 'Hayır' der diye bazı soruları hiç aklımdan bile geçirmeyişim kalbimi acıtıyor bazen" cevabı üzerine bir romantik-komedi çekilebilir mi acaba? Aşka küsmüş olabilecek biri şöyle diyor: "Kimseyle izlemem, kendimle bile!" Filmin süresiyle ölçülebilen aşklar çağına hoşgeldiniz:)
Yarıyıl tatili için kutu oyunları
Yarıyıl tatili boyunca çocuğunuzu dijital ekran uzak tutup bol bol parka götürün, kitap okumasını sağlayın, şehir gezintilerine çıkın ve evde kutu oyunu oynayın.
Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
Son zamanlarda soğuk algınlığı, grip veya COVID atlattınız ama öksürükten kurtulamadınız mı? Yalnız değilsiniz. Hastalık geçiyor ama öksürük geçmiyor. Peki neden?
Neden kahveden ziyade çayı tercih etmelisiniz?
Sorumuz şu: Bir sonraki fincanınızı kahveyle değil de çayla doldurmanız neden daha iyi bir seçim olsun?
Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
Pek çok kadının anne olduktan sonra saçını kısalttığını hiç fark ettiniz mi? Görünümünde köklü değişime giden kadınların 'anne saçı'na geçmesi, aslında artık yeni bir statüye kavuşma isteğinden değil, zorunluluktan. Oysa özgüven ile fiziksel görünümümüz arasındaki bağlantı, göz ardı edilemeyecek kadar güçlü
Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
Hepimiz pazartesi sendromunu ara ara ya da sıklıkla yaşarız. Haftasonu bitmiş, zamanınızı ve enerjinizi hayatınızı idame ettirmeye devam edebilmek için belki çok da istemediğiniz ortam ve bağlamlarda harcayacağınız haftanın ilk günü... Ancak bu pazartesilerin en korkuncu, ocak ayının üçüncü pazartesisi. Blue Monday adı verilen bu senenin en iç karartıcı pazartesisinin bir formülü de var. Düşük çıkarsa hayat güzel kuşlar uçuyor. Yüksek çıkarsa...
Bu kadar popüler olmasını neye borçlu?
Amerikalılar bu yıl 250 milyon kilo avokado tüketti. Bu rakam 10 yıl önce 100 milyon, ondan önceki 10 yılda 43,8 milyondu. Avokado bu kadar belirsiz bir lezzetken nasıl Amerika'nın en sevilen meyvesine dönüştü? Bu kadar popüler olmasını neye borçludur?
Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
Güzellik göreceli bir kavram, hele Türkiye'nin en güzel kadın oyuncusunu seçmek söz konusu olduğunda. Herkesin farklı bir favorisi var. Bu soruyu yapay zekaya da sorduk, ancak ChatGPT, Grok ve Gemini gibi araçlar öznel konularda çekimser kaldığı için net bir yanıt almak oldukça zor oldu. Uzun konuşmaların sonunda hepsinden bir yanıt alabildik. İşte yapay zeka araçlarına göre Türkiye'nin en güzel kadın oyuncuları...
Gürültünün de renkleri var!
Çoğunlukla "rahatsız edici" olarak tanımladığımız gürültünün farklı farklı renkleri var. Üstelik bu renkler uykuya dalmaktan, stresi yenmeye, konsantrasyonu artırmaktan kriz yönetmeye kadar pek çok çözüm sunuyor
Kilo verince yağlar nereye gider?
Kilo verildiğinde vücuttaki yağların ne olacağına dair birçok farklı inanış var. Kimi yağın sağlıklı bir diyet ve sporla kasa dönüşeceğini, kimisi ise enerjiye dönüşeceğini düşünüyor. İşin daha da ilginci, yapılan bir ankete göre, 150 doktor, diyetisyen ve kişisel antrenörden yalnızca 3'ü doğru cevabı biliyor. Peki sahiden kilo kaybı sırasında yağlar tam olarak nereye gidiyor?
Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
Bizi benzersiz bir şekilde insan yapan birkaç şeyden biri olsalar da, gözyaşları birçok yönden bir muamma olmaya devam ediyor. Çünkü duygularımız sanıldığından çok daha karmaşık. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki ağlamanın uzun vadede ruh halini iyileştirici etkisi var.
Cesur ve canlı saç renkleri
2025'in en yeni ve en stil saç rengi trendleri baş döndürüyor. Esmerlerden sarışınlara bu yılın en güzel tonlarına 2025 Golden Globes'ta şahit olduk.
Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
2025'ten 2039'a kadar doğan bebekler, Beta Kuşağı'nı oluşturacak. Teknoloji ve yapay zeka çağında büyüyecek bu yeni nesil, eski kuşaklardan farklı bir dünyada yaşayacak. Beta Kuşağı'nın çoğu, 22. yüzyılı görebilecek; öte yandan daha az kuzen, amca ve teyzeye sahip olacaklar. Peki, bu kuşağı nasıl bir yaşam ve ne tür zorluklar bekliyor?
Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
Kar yağışının artması beklenen Balkanlar bu kış kar tutkunlarını çağırıyor! Biz de kayakseverler için vizesiz ve büyüleyici rotaları keşfe çıkıyoruz.
İntikam uykusuzluğu
Herkesi memnun ettikten sonra, "Sıra canım kendimde" diyenler için uyku da, acı da yok Rocky! Çoğunlukla beyaz yaka çalışanların "Aynı ben" diyeceği türden bir yaşam biçimi tarifi: İntikam uykusuzluğu
Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
Sosyal medyanın neden olduğu, son zamanlarda sıkça haberlere konu olan beyin çürümesini engellemenin tek yolu okuma akışkanlığınızı tekrar kazanmak. Akıllı telefonda gezinmenin dopamin etkisi kitap okumayı her şeyden daha zahmetli hale getiriyor. Cep telefonları hepimizi esir aldı. Ancak okumaya tekrar aşık olmak, hepimize musallat olan telefondan bizi kurtaracak yegane şey.
Sevgilinizle nerede tanıştınız?
Stanford araştırmasına göre, 1995'te %2 olan internet üzerinden tanışan heteroseksüel çiftlerin oranı 2017'de dramatik bir artışla %39'a yükseldi. Peki siz eşinizle ya da sevgilinizle nerede tanıştınız?
Bırakın yeni yıl kararı almayı, nasıl olsa vazgeçeceksiniz!
2024'e de, her köşe başında, birbirimize 'mutlu yıllar' dileyerek başlamıştık! Şimdi bir daha asla yaşayamayacağınız 364 güne geri dönüp baktığınızda kendi kendinize "2024 mutlu bir yıl oldu" diye biliyor musunuz? Diyebiliyorsanız ne mutlu size... Koca bir yılın her anını mutlu geçirmek pek mümkün değil elbet... Elimize geçen küçük mutluluk anlarını da tıpkı, 'Nuran'ı her eve bıraktığında bunun son olduğunu düşünüp 'Huzur'suzlanan, 'Mümtaz' gibi 'sırtımızda yük gibi taşıyıp' ilk fırsatta bir kenara bırakmıyor muyuz? Mutlu bir yıl hayal… "Yediği yumruklardan sonra iki seksen yattığı ringin ortasında hakem 'On' demeden ayağa kalkacağını uman boksör gibiyiz her 365 günün sonunda! Nakavta kadar: 'Mutlu yıllar!' işte…"
Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
Birçok kültürde ebeveynler çocuklarına sevgi dolu olduğunu düşündükleri kelimeler olan "annecim" ya da "babacım" diye hitap ediyor. İran kültüründe de sıkça kullanılan bu ifadeyi örneklerle anlatan bir blogger, neden çocuğuna "annecim" diye seslendiği sorusuna, "Onlar biziz, biz de onlarız" diye cevap veriyor. Bir anne-baba olarak belki de sevginin en saf ifadesi olarak kabul edilen bu kelimeler, uzmanlara göre kullanılmamalı; çünkü bu tür ifadeler çocuklarda rol karmaşasına yol açabiliyor
Alternatif yılbaşı rotaları
Yılbaşı tatilinde hem farklı hem de hesaplı rotalara ne dersiniz? Esra Toptaş yazdı…
Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
Dünyanın dört bir yanında insanlar heyecanla yeni yılın gelişini bekliyor. Yeni yıl yeni bir başlangıç, bolluk ve bereket dolu yepyeni bir yıl demek...
Geleceğin fragmanı: ASTROLOJİ
Astroloji, yüzyıllar boyunca tıp gibi bilimsel disiplinlerin bir parçası olarak Avrupa'da üniversitelerde öğretilirken astrologlar saraylarda diplomasi, askeri strateji konularından krallara danışmanlık yapmış. Bugün ise insanlara genellikle aşk, para, sağlık gibi konularda başlarına neler geleceğini söyleyen üç-beş satırlık 'popüler bir eğlencelik' olarak algılanıyor
2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
Her yere gitmek ve her yeri görmek, gezmeyi sevenler için, doymak bilmez bir arzu. Ancak dünyanın her yerine gitmek de mümkün değil. Condé Nast Traveller dergisi 2025'te gidilecek en iyi yerleri derleyerek, seçenekleri sizin için daraltmış. Muhtemelen bu liste, daha önce adını hiç duymadığınız ama dünyanın en ilgi çekici yeni köşelerine ışık tutacak.
Siz de her şeye aşırı tepki veriyorsanız, yalnız değilsiniz!
Son zamanlarda en yoğun hissettiğim duygu öke! Kendimi hiçbir zaman öfkeli biri olarak tanımlamadım… Tamam, belki bir pamuk şeker de değilim ama arkadaşlarımın da beni anlatırken kuracakları cümlelerde 'öfke' sözcüğünün geçeceğini sanmıyorum. Ama bir süredir gün içinde toplu taşımada, sokakta yürürken, televizyon izlerken ya da sosyal medyada gezinirken öfkemle göz göze geliyorum. Onu çok iyi tanıdığımı söyleyemem çünkü yıllardır çok nadiren görüşürüz kendisiyle! Öfkem sıklaştırdığı ziyaretlerinde yanında birini de getiriyor: 'Aşırı tepki!'
Hayatımızdaki görünmez yükler
Fiziksel işlerin paylaşımında görünürde bir eşitlik olsa da bir tarafın bitkin, kızgın ve aşırı yüklenmiş hissetmesine neden olabilen 'görünmez yükler' araştırma konusu oldu. Aile hayatında ya da ilişkide 'görünmez yük' sahibi olduğunuzu kanıtlayan üç işaret var
Spagetti çocuklar devri
Film endüstrisinde yapılı, kaslı erkeklerin yerini 'spagetti bedenli' erkekler almış görünüyor
7 arkadaşın inşa ettiği inanılmaz ev
7 yakın kız arkadaş birbirlerine yaşlılıklarını beraber geçirme sözü verdi. Şakayla başlayan muhabbet ciddiye binince yıkıntı bir yer satın alıp evi malikaneye çevirdiler.
Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
Google arama motoruna göre bu sene hangi destinasyonlar aramalarda yükselişe geçmiş? 2024 verilerine göre Türkiye kaçıncı sırada?
2024'ün en popüler viral trendleri
TikTok; Jools Lebron'un yeni bir akım başlatan sloganı, 2 aylık bebek hipopotama duyulan aşk ve Logan Moffitt'in salatalıkları da dahil olmak üzere yılın en önemli trendlerini açıkladı.
Yılbaşı makyajı nasıl olmalı?
Yılbaşı gecesinde giyeceğiniz kıyafetlerle ilgili aklınızda birkaç fikir var diyelim... Peki ya makyajınız? Hem yeni yılın temasına uygun hem de cildinizin daha canlı görünmesini sağlayacak ipuçları için doğru yerdesiniz. Üstelik bu tüyolarla makyajınız saatler geçse de sabit kalacak!
Yeni yıl için hediye fikirleri!
2025 yılı geldi geliyor. Sevdiklerinizi mutlu etmek için harika hediye fikirleri arıyorsanız doğru yerdesiniz! İşte farklı zevklere göre unutulmaz bir yeni yıl hediyesi seçmenize yardımcı olacak öneriler...
TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturmada yurtdışına çıkış yasağıyla ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı oynanan 4 maçla sona erdi. 'Erken final' yakıştırması yapılan Real Madrid-Manchester City eşleşmesinde son 16 biletini alan taraf Real Madrid oldu. İspanyol devi, 3-2 kazandığı maçın rövanşında İngiliz ekibini Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. PSG'nin Brest'i 7-0 yendiği maç da geceye damgasını vurdu.
Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
Araç muayene istasyonlarının 2047 yılına kadar yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayan ihalede yeni bir gelişme yaşandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açıklamaya göre, söz konusu ihaleye Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu, AGTT Ortak Girişim Grubu ve MOI Ortak Girişim Grubu teklif verdi. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü ihaledeki teklif sahipleriyle 1. tur pazarlık görüşmeleri yapılacak. İhaleye teklif verenler arasında 1970'li yıllardan bu yana ABD'de emisyon testleri yapan Opus ve Opus tarafından satın alınan Arjantin merkezli araç muayene işletmeleri VTV Norte'nin olması da dikkat çekti
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde eğitime ara verildi. İşte eğitime ara verilen iller...
Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
Avrupa'nın en önemli savunma sanayii şirketlerinden biri olan Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Avrupa'nın silah kapasitesine ilişkin önemli bir yorumda bulunarak "Avrupa'nın depoları boş." dedi.
İstanbullunun eve dönüş çilesi
Megakentte akşama doğru etkisini artıran kar yağışı trafiği felç ederken toplu taşıma kullananlar da güçlük çekti
CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
CHP Kurultayı iptali davasında ara karar: 'Yönetim görevden uzaklaştırılsın' talebi reddedildi
İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, artan kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İmamoğlu, etkin kar yağışının cuma öğleden sonra başlayıp cumartesiye kadar devam edeceğini belirtti. İmamoğlu, metro ve tramvay seferlerinin gece 02.00'ye kadar hizmet vereceğini, ek seferlerin konulacağını ifade etti
Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında çok sert eleştirilerde bulundu. Zelenskiy'e "Seçime gitmemiş bir diktatör" diyen Trump, Zelenskiy'nin 'kolay yoldan para kazanma trenini yürütmeye' çalıştığını iddia etti.
Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu oldu. Borsa endeksinin neden bir türlü yükselmediğini yorumlayan Aşçıoğlu, özellikle bundan önceki yüksek enflasyon ve düşük faiz döneminin ardından değişen yerli ve yabancı yatırımcı davranışlarını ortaya koydu. Şirketlerin piyasa değerlerinin oldukça ucuz olduğunu anlatan Aşçıoğlu, yükselişin yabancı yatırımcı eliye başlayabileceğini tahmin ederek yatırımcıların yükseliş zamanını yakalamasının zor olabileceğini ifade ediyor. Aşcıoğlu bu nedenle sonraki 2 yılda 20 binleri görebileceğini tahmin ettiği hisse senetleri piyasasına yatırım yapabilecek yatırımcı için beklemenin doğru olmayabileceğini kaydetti.
Zelenskiy: Ülkemi satamam!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik eleştirilerine ve Ukrayna madenleri konusundaki talebine yanıt verdi. Zelenskiy, halktaki karşılığının yüzde 4 değil yüzde 57 olduğunu iddia ederken; 500 milyar dolarlık madeni teslim edemeyeceğini belirtti.
ABD'den füze denemesi
ABD, Minuteman III isimli kıtalar arası balistik füzesiyle bir deneme gerçekleştirdi. 13 bin kilometre menzile sahip olan balistik füzenin denemesiyle ABD'nin nükleer caydırıcılığının gösterilmek istendiği belirtildi.
Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul genelinde bugünden itibaren 3 gün etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olacağı duyuruldu
Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derbide yabancı hakem kararı sonrası TFF'yi hedef alan sert bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılılar, yabancı hakem kararıyla ilgili TFF'ye üç soru yöneltti.
İşte derbinin muhtemel hakemleri...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbide yabancı hakemin görev alacağını açıkladı. Zirve mücadelesinin sürdüren iki takım için mücadele kritik bir öneme sahipken, maçın hakemi için tartışmalar sürüyor. İşte ismi geçen hakemler...
Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.
Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
Rekabet Kurulu, kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engelleyen BİM'e 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası kesti
Boğaz’da kaçak tespiti
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonucunda kaçak tespit edilen mekanların isimleri belli oldu
"Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Ülkemizde yılda 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bir başka deyişle her yıl yaklaşık 43,3 milyar doları çöpe atıyoruz" dedi
BES sınıfı geçti
Sigorta Sayfası programına katılan Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, kasko primlerinin enflasyonun altında kalmasının nedeninin rekabet olduğunu trafik sigortasında ise rekabetin faydalarının görülmemesinin nedeninin tavan fiyat uygulaması olduğunu aktardı. Obalı, asgari ücret artışının sigorta şirketlerini bedeni hasarlara ödenen tazminatın asgari ücret baz alınarak belirlenmesi nedeniyle 22 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Obalı, BES'te fon getirilerinin enflasyonu yenerek sınıfı geçtiğini kaydetti