Konutta şubat ayları içerisinde en yüksek 2. satış

TÜİK, Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu.

Bu satış rakamı, 2020'deki 118 bin 753'lük satışın ardından şubat ayları arasındaki en yüksek satış olarak kayıtlara geçti. 2020'de 0,79 faizli konut kredisi kampanyası bulunuyordu.

Kredili satışlar ocak ayında olduğu gibi toplam satışın yüzde 14,9'unu oluşturdu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

İLK İKİ AYDA 2024'E GÖRE YÜZDE 29 ARTIŞ

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında artarak 224 bin 991 olarak gerçekleşti.

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SATIŞIN YÜZDE 15'İ KREDİLİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 oranında artarak 16 bin 778 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127,3 oranında artarak 33 bin 504 oldu.

Şubat ayında 3 bin 956; Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 oranında artarak 96 bin 40 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 191 bin 487 oldu.

İLK EL SATIŞI YÜZDE 30

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 oranında artarak 33 bin 784 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 oranında artarak 66 bin 569 olarak gerçekleşti.